В матче раунда понижения Молодежного чемпионата мира по хоккею Германия сыграет с Казахстаном. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 2 января. Начало запланировано на 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Германия

Путь к плей-офф: По итогам 4-х встреч сборная Германии заработала 1 балл, с которым ожидаемо заняла последнюю строчку в группе с отрицательной разницей голов 8:20.

Последние матчи: В первых трех матчах группового этапа сборная Германии вчистую проиграла США — 4:10, Финляндии — 1:3 и Канаде — 0:3. Свой единственный балл немцы одержали в упорном противостоянии со сборной Латвией, уступив в овертайме — 3:4 ОТ.

Не сыграют: В составе сборной Германии потери отсутствуют.

Состояние команды: Сборная Германии ожидаемо провела довольно слабый групповой турнир, так и не сумев навязать борьбу Латвии — своему прямому конкуренту.

Прогнозы и ставки на хоккей

На фоне соперников из Северной Америки и финской команды Германия выглядела недопустимо слабо для коллектива, теоретически нацеленного на выход в следующий раунд.

В матче на понижение Германия может проявить себя должным образом в рамках соперничества с командой, которую она превосходит по всем основным областям, включая атакующий класс.

Казахстан

Путь к плей-офф: В 4-х матчах группового этапа казахстанцам достался 1 балл. В таблице группы A главный ее аутсайдер оказался на 5-м месте, забив 8 голов при 30 пропущенных.

Последние матчи: Первые две игры Казахстана сопровождались тотальным провалом в рамках соперничества со Швецией — 1:8 и Чехией — 2:14, после которых команда неожиданно завоевала 1 очко во встрече со Словакией — 4:5 ОТ. В заключительном матче казахстанцы уступили Швейцарии — 1:3.

Не сыграют: В составе сборной Казахстана потери отсутствуют.

Состояние команды: Сборная Казахстана сумела удивить, обозначив борьбу за выход в плей-офф. Ничья в основное время игры со Словакией могла способствовать сенсации.

Тем не менее в заключительном матче Казахстан, даже на фоне характера и стремления, не сумел превзойти Швейцарию, в результате чего команда откатилась к ожидаемому исходу турнира.

В рамках встречи на понижение Казахстан также не является фаворитом. Несмотря на неплохую сыгранность и хорошую связь на площадке, казахстанцы не готовы к соперничеству с Германией на равных.

Статистика для ставок

В 2-х матчах из 4 на этом турнире Германия забивала не менее 3 голов

Сборная Казахстана пропустила 30 голов в 4-х матчах — больше всех на групповом этапе

На счету обеих команд по 8 заброшенных шайб в рамках групповой стадии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.22, ничья — в 6.30, а победа Казахстана — в 8.15.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 6.5 — за 2.18.

Прогноз: Отдельные хоккеисты в составе сборной Германии способны сделать разницу в предстоящем матче с главным аутсайдером всего турнира.

Ставка: Германия победит + ТБ 5.5 за 1.85.

Прогноз: На предсезонке немцы добились крупной победы над Казахстаном. Едва ли в предстоящем матче с более высоким мотивационным фоном сценарий будет другой.

Ставка: Германия победит с форой -2.5 за 1.85.