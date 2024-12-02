В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: Новосибирцы опустились на 10-ю строчку в таблице Восточной конференции, отстав от зоны топ-8 на 2 турнирных пункта. В 29 матчах команда заработала 27 очков.

Последние матчи: В прошлом месяце «Сибирь» подряд проиграла «Салавату Юлаеву» — 2:3 Б, «Металлургу» Мг — 1:4, СКА — 0:1 Б и московскому «Динамо» (дважды — 1:2; 2:4).

За столь неудачной серией последовала победа над «Сочи» — 4:2, вслед за которой команда Вадима Епанчинцева в очередной раз уступила «Магнитке» — 1:3. В последней встрече «Сибирь» взяла верх над «Барысом» — 2:0.

Не сыграют: В составе «Сибири» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На старте сезона «Сибирь» заявила о себе как об одном из претендентов на выход плей-офф. В моменте команда боролась за самые высокие позиции конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако с вхождением регулярки в активную и наиболее интенсивную фазу соперничества у «Сибири» начался очевидный спад, который остается актуальным даже ввиду последних локальных успехов.

Одной из основных проблем команды Вадима Епанчинцева остается недопустимо слабая атака: даже когда «Сибирь» пропускает мало, ее нападение зачастую не может перекрыть отрицательную разницу.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусская команда вновь сместилась на 8-ю строчку в таблице Западной конференции. С 34 очками на счету, минчане опережают 9-й «Витязь» на 5 баллов.

Последние матчи: После запоминающейся победы над «Витязем» несколько недель назад — 6:4 «Динамо» Минск накрыла серия неудач, которая разрослась до четырех поражений в пяти матчах.

За это время команда Дмитрия Квартальнова успела проиграть «Куньлуню» — 0:3 и разгромить «Авангард» — 5:2. В последних матчах белорусы уступили «Динамо» Москва — 3:4, «Автомобилисту» — 2:3 ОТ и «Трактору» — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: Когда нынешний сезон находился лишь в начальной фазе, «Динамо» Минск воспринималось в контексте клуба, готового к прогрессу с точки зрения реализации потенциала.

Команда сформировала достаточно боевой состав под большие задачи, однако в настоящий момент Дмитрию Квартальнову не удается наладить химию, которая обеспечивала бы результат на дистанции.

Соревновательная картина «Динамо» Минск с прошлых сезонов глобально не меняется: белорусы застряли в нижней половине таблицы конференции, оставаясь при этом в числе претендентов на плей-офф.

Статистика для ставок

Ни в одном домашнем матче из шести последних «Сибирь» не забивала больше 2 голов

В пяти матчах из последних шести в Новосибирске соперники в сумме не забивали больше 4 голов

В четырех гостевых встречах «Динамо» Москва из пяти предыдущих был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.80, а победа «Динамо» Минск — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Нынешняя форма минского «Динамо» далека от потенциала, присущего команде. Тем не менее разница в классе может стать определяющим фактором успеха на льду соперника, у которого практически ничего не получается в атаке.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.93.

Прогноз: Результативные матчи в Новосибирске в последнее время стали редкостью ввиду затяжного периода спада, который преследует команду Вадима Епанчинцева.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.