ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей Лукин — автор дубля в ворота «Рубина» Лукин показал, как забивать. ЦСКА избежал поражения в концовке Александр Усик против Тайсона ФьюриЗатишье на ринге. Почему к концу 2024-го зрители потеряли интерес к боксу? Василий БерезуцкийПробы пера. Василий Березуцкий приступил к работе в «Сабахе»
  • 01:00
    • ПСЖ неожиданно сыграл вничью с «Нантом» в Лиге 1
  • 00:58
    • «Атлетико» всухую разгромил «Вальядолид»
  • 22:35
    • «Бавария» избежала поражения в матче с дортмундской «Боруссией»
  • 22:30
    • «Арсенал» разгромил «Вест Хэм», у Сака — гол и два ассиста
  • 20:58
    • Дубль Осипенко помог «Ростову» разгромить «Пари НН»
  • 19:33
    • «Байер» в гостях обыграл «Унион» в матче Бундеслиги
  • 19:28
    • «Вольфсбург» неожиданно разгромил «Лейпциг» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Белорусы оставят «Сибирь» без двух очков

    «Сибирь» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Усов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2024 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Новосибирцы опустились на 10-ю строчку в таблице Восточной конференции, отстав от зоны топ-8 на 2 турнирных пункта. В 29 матчах команда заработала 27 очков.

    Последние матчи: В прошлом месяце «Сибирь» подряд проиграла «Салавату Юлаеву» — 2:3 Б, «Металлургу» Мг — 1:4, СКА — 0:1 Б и московскому «Динамо» (дважды — 1:2; 2:4).

    Сибирь — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    За столь неудачной серией последовала победа над «Сочи» — 4:2, вслед за которой команда Вадима Епанчинцева в очередной раз уступила «Магнитке» — 1:3. В последней встрече «Сибирь» взяла верх над «Барысом» — 2:0.

    Не сыграют: В составе «Сибири» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: На старте сезона «Сибирь» заявила о себе как об одном из претендентов на выход плей-офф. В моменте команда боролась за самые высокие позиции конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако с вхождением регулярки в активную и наиболее интенсивную фазу соперничества у «Сибири» начался очевидный спад, который остается актуальным даже ввиду последних локальных успехов.

    Одной из основных проблем команды Вадима Епанчинцева остается недопустимо слабая атака: даже когда «Сибирь» пропускает мало, ее нападение зачастую не может перекрыть отрицательную разницу.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусская команда вновь сместилась на 8-ю строчку в таблице Западной конференции. С 34 очками на счету, минчане опережают 9-й «Витязь» на 5 баллов.

    Последние матчи: После запоминающейся победы над «Витязем» несколько недель назад — 6:4 «Динамо» Минск накрыла серия неудач, которая разрослась до четырех поражений в пяти матчах.

    За это время команда Дмитрия Квартальнова успела проиграть «Куньлуню» — 0:3 и разгромить «Авангард» — 5:2. В последних матчах белорусы уступили «Динамо» Москва — 3:4, «Автомобилисту» — 2:3 ОТ и «Трактору» — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Даниил Сотишвили.

  • Победная серия «Спартака», прогресс московского «Динамо», активный рывок «Куньлуня»
  • КХЛ: обзор двенадцатой игровой недели
  • 25/11/2024

    • Состояние команды: Когда нынешний сезон находился лишь в начальной фазе, «Динамо» Минск воспринималось в контексте клуба, готового к прогрессу с точки зрения реализации потенциала.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Команда сформировала достаточно боевой состав под большие задачи, однако в настоящий момент Дмитрию Квартальнову не удается наладить химию, которая обеспечивала бы результат на дистанции.

    Соревновательная картина «Динамо» Минск с прошлых сезонов глобально не меняется: белорусы застряли в нижней половине таблицы конференции, оставаясь при этом в числе претендентов на плей-офф.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном домашнем матче из шести последних «Сибирь» не забивала больше 2 голов

    • В пяти матчах из последних шести в Новосибирске соперники в сумме не забивали больше 4 голов

    • В четырех гостевых встречах «Динамо» Москва из пяти предыдущих был пробит тотал больше 6.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.80, а победа «Динамо» Минск — в 2.60.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: Нынешняя форма минского «Динамо» далека от потенциала, присущего команде. Тем не менее разница в классе может стать определяющим фактором успеха на льду соперника, у которого практически ничего не получается в атаке.

    Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.93.

    Прогноз: Результативные матчи в Новосибирске в последнее время стали редкостью ввиду затяжного периода спада, который преследует команду Вадима Епанчинцева.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Юта — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Колорадо — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пассаро — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Чайка — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Удинезе — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ротор — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вильярреал — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сибирь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на хоккей. Белорусы оставят «Сибирь» без двух очков
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры