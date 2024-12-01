В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА примет «Барыс». Игра пройдет в «ЦСКА Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА провел 29 матчей, в которых заработал 37 очков. В таблице Западной конференции столичная команда разместилась на 5-й строчке, опередив ближайших конкурентов на 2+ балла.

Последние матчи: На протяжении нескольких последних недель ЦСКА выдал серию, в которую вошли две победы над «Ладой» — 4:1; 4:1, а также победы над «Локомотивом» — 2:0 и «Ак Барсом» — 3:0.

Довольно успешная серия команды Ильи Воробьева потеряла актуальность во встрече с «Трактором» — 2:5, за которой последовал провал в матче с «Ак Барсом» — 1:2. Накануне ЦСКА взял верх над московским «Динамо» — 1:0.

Не сыграют: Кристиан Ярош, Дмитрий Саморуков.

Состояние команды: В нынешний регулярный сезон ЦСКА вошел в фазе перестройки, намереваясь вернуться в элиту отечественного хоккея после провального последнего чемпионата.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Новый тренер и обновленный состав по-прежнему привыкают друг к другу, из-за чего моментами результаты ЦСКА отходят на второй план. Тем не менее прогресс столичной команды становится очевиден.

Нынешний ЦСКА из разобранного коллектива превращается в системную команду, благодаря чему «армейцы» значительно прибавили как в плане стабильности, так и с точки зрения конкурентоспособности.

«Барыс»

Турнирное положение: Казахстанскому представителю лиги понадобились 32 встречи, чтобы заработать скромный 21 балл. В таблице Восточной конференции команда занимает 11-ю позицию.

Последние матчи: Во второй половине месяца «Барыс» одержал эффектную победу над «Сочи» — 6:3 и добыл трудовые 2 очка в домашней игре с «Металлургом» Мг — 2:1.

Однако за краткосрочными успехами последовала новая череда провалов. В последних матчах команда Галыма Мамбеталиева уступила «Амуру» — 0:3, «Авангарду» — 2:3 ОТ, «Сибири» — 0:2 и «Металлургу» Мг — 0:2.

Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Роман Старченко, Дамир Жафяров.

Состояние команды: Уже в начале нынешнего сезона «Барыс» столкнулся со значительными проблемами. Основа многих неудач казахстанского клуба объясняется неопределенностью на высшем уровне.

На протяжении длительного отрезка «Барыс» не имел четкой стратегии развития, в результате чего команда погрузилась в хаос, сопровождаемый чисткой состава и несколькими тренерскими перестановками.

Тем не менее в ноябре «Барыс» выдал неплохой с точки зрения набранных очков отрезок и слегка прибавил в качестве оборонительной игры. Однако текущего прогресса астанчан едва ли достаточно для более предметных задач.

Статистика для ставок

ЦСКА победил в пяти матчах из последних семи

Всего в одной встрече в Москве из четырех последних было забито больше 3 голов в сумме

ЦСКА забивал в ворота «Барыса» минимум 3 гола в четырех последних личных встречах в Москве

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.30, а победа «Барыса» — в 6.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 4.5 — за 2.06.

Прогноз: ЦСКА набрал приличные кондиции, прибавив во всех ключевых аспектах игры. На домашний территории его статус фаворита во встрече с «барсом» едва ли можно подвергнуть сомнению.

Ставка: ЦСКА победит + ТМ 5.5 за 2.20.

Прогноз: Несмотря на продолжающиеся неудачи, «Барыс» улучшил некоторые свои показатели. Возможно, команда по-прежнему плоха у чужих ворот, но пропускает она не так много с учетом ее статуса аутсайдера.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 3 за 2.08.