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    «Салават Юлаев» — «Лада». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Лада»
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    Джош Ливо
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В активе уфимцев 29 очков по итогам 22 матчей, в результате которых команда закрепилась на 4-м месте в таблице Востока, ставившись по набранным баллам с 3-м «Ак Барсом».

    Последние матчи: Проходить дистанцию без осечек у «Салавата Юлаева» сейчас не получается, тем не менее с точки зрения общей картины зеленые находятся в отличной форме.

    Салават Юлаев — Лада: коэффициенты букмекеров

    За четыре предыдущих матча команда Виктора Козлова заработала 7 очков: победами закончились встречи со СКА — 4:2, «Сибирью» — 3:2 Б и «Торпедо» — 3:2 ОТ. Проиграли уфимцы минскому «Динамо» 7 ноября — 2:3 Б.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: «Салават Юлаев» набрал хороший темп, благодаря которому за относительно короткий отрезок приблизился к лидерам Восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Если команда Виктора Козлова сумеет сберечь — а пытаться она будет — текущий настрой, то при самых благоприятных раскладах она сумеет зацепиться за зону первой тройки.

    Сегодняшний «Салават Юлаев»— это сбалансированный коллектив, которому характерна качественная (зачастую) игра в обороне и практичная атака, зачастую успешно нивелирующая защитные проблемы.

    «Лада»

    Турнирное положение: Набрав 23 очка в 23 матчах, тольяттинская команда сумела продвинуться и закрепиться на 7-м месте в таблице Востока, опередив «Сибирь» и «Нефтехимик» на 1 балл.

    Последние матчи: Неделями ранее «Лада» провела три подряд матча без поражений: непродолжительный по меркам многих клубов отрезок для «автозаводцев» в нынешнем сезоне стал рекордным.

    В рамках успешной серии команда Олега Браташа взяла верх над «Нефтехимиком» — 3:0, «Авангардом» — 3:1 и московским «Динамо» — 3:2. Накануне «Лада» была разгромлена на площадке ЦСКА — 1:4.

    Не сыграют: Андрей Алтыбармакян, Владислав Червоненко.

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    • Состояние команды: Практически вся осенняя кампания «Лады» подразумевает неопределенность, которая обусловлена частыми поражениями на фоне редких успехов.

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    Тем не менее в последние недели команда Олега Браташа, кажется, вышла на пик собственных возможностей. «Лада» набрала хороший темп набора очков и стала одним из претендентов на выход в плей-офф.

    Если в начале сезона потенциал «Лады» был почти нулевым, то слабые прямые конкуренты и небольшая серия успехов сумели заметно изменить соотношение сил в нижней половине Востока.

    Статистика для ставок

    • Победой «Салавата Юлаева» в Уфе закончились четыре матча из пяти последних

    • В трех матчах из последних четырех на «Уфа-Арене» был пробит тотал больше 5.5

    • «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в двух последних матчах с одинаковым счетом — 5:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 4.23.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

    Прогноз: В последних матчах «Лада» перестала быть легким соперником, однако ее проблема заключается в том, что «Салават Юлаев» сейчас практически идеален. Ввиду текущего соотношения сил уфимцы на домашнем катке будут фаворитами.

    Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.00.

    Прогноз: Три последних матча «Салавата Юлаева» закончились ничьей в основное время. По аналогии может пройти и встреча с «Ладой», которая способна оказать давление ввиду своей высокой мотивации.

    Ставка: Ничья за 4.30.

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    «Салават Юлаев» — «Лада»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на хоккей. Уфимцам достанутся очки в результативной игре
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