В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В активе уфимцев 29 очков по итогам 22 матчей, в результате которых команда закрепилась на 4-м месте в таблице Востока, ставившись по набранным баллам с 3-м «Ак Барсом».

Последние матчи: Проходить дистанцию без осечек у «Салавата Юлаева» сейчас не получается, тем не менее с точки зрения общей картины зеленые находятся в отличной форме.

За четыре предыдущих матча команда Виктора Козлова заработала 7 очков: победами закончились встречи со СКА — 4:2, «Сибирью» — 3:2 Б и «Торпедо» — 3:2 ОТ. Проиграли уфимцы минскому «Динамо» 7 ноября — 2:3 Б.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» набрал хороший темп, благодаря которому за относительно короткий отрезок приблизился к лидерам Восточной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Если команда Виктора Козлова сумеет сберечь — а пытаться она будет — текущий настрой, то при самых благоприятных раскладах она сумеет зацепиться за зону первой тройки.

Сегодняшний «Салават Юлаев»— это сбалансированный коллектив, которому характерна качественная (зачастую) игра в обороне и практичная атака, зачастую успешно нивелирующая защитные проблемы.

«Лада»

Турнирное положение: Набрав 23 очка в 23 матчах, тольяттинская команда сумела продвинуться и закрепиться на 7-м месте в таблице Востока, опередив «Сибирь» и «Нефтехимик» на 1 балл.

Последние матчи: Неделями ранее «Лада» провела три подряд матча без поражений: непродолжительный по меркам многих клубов отрезок для «автозаводцев» в нынешнем сезоне стал рекордным.

В рамках успешной серии команда Олега Браташа взяла верх над «Нефтехимиком» — 3:0, «Авангардом» — 3:1 и московским «Динамо» — 3:2. Накануне «Лада» была разгромлена на площадке ЦСКА — 1:4.

Не сыграют: Андрей Алтыбармакян, Владислав Червоненко.

Состояние команды: Практически вся осенняя кампания «Лады» подразумевает неопределенность, которая обусловлена частыми поражениями на фоне редких успехов.

Тем не менее в последние недели команда Олега Браташа, кажется, вышла на пик собственных возможностей. «Лада» набрала хороший темп набора очков и стала одним из претендентов на выход в плей-офф.

Если в начале сезона потенциал «Лады» был почти нулевым, то слабые прямые конкуренты и небольшая серия успехов сумели заметно изменить соотношение сил в нижней половине Востока.

Статистика для ставок

Победой «Салавата Юлаева» в Уфе закончились четыре матча из пяти последних

В трех матчах из последних четырех на «Уфа-Арене» был пробит тотал больше 5.5

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в двух последних матчах с одинаковым счетом — 5:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 4.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Прогноз: В последних матчах «Лада» перестала быть легким соперником, однако ее проблема заключается в том, что «Салават Юлаев» сейчас практически идеален. Ввиду текущего соотношения сил уфимцы на домашнем катке будут фаворитами.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.00.

Прогноз: Три последних матча «Салавата Юлаева» закончились ничьей в основное время. По аналогии может пройти и встреча с «Ладой», которая способна оказать давление ввиду своей высокой мотивации.

Ставка: Ничья за 4.30.