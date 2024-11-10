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    Шведы не остановят Финляндию за шаг до первого места

    Финляндия — Швеция. Ставка (к. 2.33) и прогноз на хоккей, Евротур, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Швеция
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    Швеция
    В матче Кубка Карьяла Финляндия встретится со Швецией. Игра пройдет на «Ледовом дворце Хельсинки» 10 ноября . Начало запланировано на 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Финляндия — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Финляндия

    Турнирное положение: За 2 матча сборная Финляндии заработала 5 очков, с которыми возглавила турнирную таблицу, опередив на 2 балла Швейцарию и Чехию.

    Последние матчи: В первой встрече Кубка Карьяла 2024 года Финляндия одержала волевую победу над Швейцарией — 3:2 Б, вслед за чем последовал уверенный разгром Чехии — 4:0.

    Не сыграют: Финны готовятся к заключительной игре без потерь.

    Состояние команды: По двум матчам сборной Финляндии под руководством Антти Пеннанена можно сделать вывод, что хоккеисты успешно подстраиваются под новые особенности работы.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Прибывший после ЧМ специалист требует от своих подопечных игру с высокой интенсивностью в нападении. На старте пути в сборной Финляндии этот подход пока обеспечивает желаемый эффект.

    Сейчас сборная, состав которой сформирован в большинстве своем из представителей местного хоккея, находится в превосходной форме. В нынешних кондициях финны могут далекой пойти на европейской арене.

    Швеция

    Турнирное положение: Скандинавская команда провела 2 матча, в которых получила всего 1 очко и рухнула на последнюю строчку в квартете, отстав на 4 балла от лидера.

    Последние матчи: Наиболее серьезный провал Швецию ждал в дебютной встрече с Чехией, которая нанесла «Тре Крунур» разгромное поражение — 2:5. В следующем матче желто-синие в боевом стиле уступили Швейцарии — 3:4 Б.

    Не сыграют: У шведов нет кадровых потерь.

    Состояние команды: На Кубок Карьяла Швеция приехала в разобранном виде. Причем это определение касается не состава — хотя в нем нет громких имен — а содержания игры в целом.

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    Если ранее команда Сэма Халлама была одной из лучших среди Евротур-четверки по игре в обороне, то в новом созыве Швеция не пропускает меньше 3 голов. По меркам скандинавов это достаточно много.

    Атакующие звенья, состоящие из игроков Европы, также не впечатляют, хотя некоторые представляют одни и те же клубы и в теории должны взаимодействовать друг с другом на уровне природной химии.

    Статистика для ставок

    • За два матча Кубка Карьяла Финляндия пропустила всего 2 гола

    • Швеция в двух предыдущих матчах получала в свои ворота минимум 3 шайбы

    • Два предыдущих очных матча между этими командами перевалили за 60 минут основного времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.20, а победа Швеции — в 2.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

    Прогноз: Финны на текущий момент выглядят свежее и мотивированнее остальных представителей четверки. За шаг до первого места их едва ли остановят нестабильные сейчас шведы.

    Ставка: Финляндия победит за 2.33.

    Прогноз: Ввиду того, насколько у Швеции с текущим составом все плохо в обороне, предстоящий матч защитные звенья «Тре Крунур», скорее всего, также провалят.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Финляндии» больше 2.5 за 1.88.

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    Финляндия — Швеция: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на хоккей. Шведы не остановят Финляндию за шаг до первого места
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