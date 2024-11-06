В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Тампу». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: С начала сезона положение «Сент-Луиса» только ухудшилось, поскольку клуб из Миссури переживает настоящую эпидемию травм. Именно она послужила причиной падения на 10 строчку в таблице Запада.

Последние матчи: Из четырех последних матчей «Сент-Луис» смог победить лишь в одном, но это и не удивительно, поскольку физики дееспособных хоккеистов на весь матч уже не хватает.

Травмированные игроки: Количество травмированных игроков «Сент-Луиса» увеличивается от матча к матчу в арифметической прогрессии. Сейчас уже шесть игроков вне хоккея. Среди них Броберг, Джозеф, Капанен, Круг, Ледди и Томас.

Общий тонус клуба: Встреча против задорной и готовой к серьезному сопротивлению «Тампы» будет очередным страданием для подопечных Баннистера.

«Тампа»

Турнирное положение: Пока что игра «Тампы» выше ожиданий, которые довольно серьезно тревожили поклонников этого клуба перед стартом сезона.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Последние поединки «Тампа» проводит максимально уверенно, а мощная игра лидеров только придает уверенности молодым хоккеистам, только начинающим свой путь в «Лайтнинг».

Травмированные игроки: На фоне проблем «блюзменов» у Купера и его «Тампы» их вообще не имеется, поскольку все заявленные игроки на сезон могут принимать участие в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: На данный момент времени «Сент-Луис» — совсем не соперник бегущей к чужим воротам на всех парах «Тампе», поэтому гости вполне могут рассчитывать на два простых очка.

Статистика для ставок

За три последних матча «Сент-Луис» смог побелить всего лишь раз

За пять последних очных встреч «Тампа» проиграла «блюзменам» один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.51, на гостей — 2.12.

Прогноз: Сложности «блюзменов» с составом дадут о себе знать.

Альтернативный прогноз: Результативная игра вполне может получиться.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.12

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74