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    «Тампа» добудет победу в Миссури?

    «Сент-Луис» — «Тампа». Ставка (к. 2.12), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Тампа»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Тампу». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: С начала сезона положение «Сент-Луиса» только ухудшилось, поскольку клуб из Миссури переживает настоящую эпидемию травм. Именно она послужила причиной падения на 10 строчку в таблице Запада.

    Последние матчи: Из четырех последних матчей «Сент-Луис» смог победить лишь в одном, но это и не удивительно, поскольку физики дееспособных хоккеистов на весь матч уже не хватает.

    Травмированные игроки: Количество травмированных игроков «Сент-Луиса» увеличивается от матча к матчу в арифметической прогрессии. Сейчас уже шесть игроков вне хоккея. Среди них Броберг, Джозеф, Капанен, Круг, Ледди и Томас.

    Общий тонус клуба: Встреча против задорной и готовой к серьезному сопротивлению «Тампы» будет очередным страданием для подопечных Баннистера.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Пока что игра «Тампы» выше ожиданий, которые довольно серьезно тревожили поклонников этого клуба перед стартом сезона.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Последние поединки «Тампа» проводит максимально уверенно, а мощная игра лидеров только придает уверенности молодым хоккеистам, только начинающим свой путь в «Лайтнинг».

    Травмированные игроки: На фоне проблем «блюзменов» у Купера и его «Тампы» их вообще не имеется, поскольку все заявленные игроки на сезон могут принимать участие в предстоящем матче.

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    Общий тонус клуба: На данный момент времени «Сент-Луис» — совсем не соперник бегущей к чужим воротам на всех парах «Тампе», поэтому гости вполне могут рассчитывать на два простых очка.

    Статистика для ставок

    • За три последних матча «Сент-Луис» смог побелить всего лишь раз

    • За пять последних очных встреч «Тампа» проиграла «блюзменам» один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.51, на гостей — 2.12.

    Прогноз: Сложности «блюзменов» с составом дадут о себе знать.

    Альтернативный прогноз: Результативная игра вполне может получиться.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.12

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74

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