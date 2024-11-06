«Сент-Луис»
Турнирное положение: С начала сезона положение «Сент-Луиса» только ухудшилось, поскольку клуб из Миссури переживает настоящую эпидемию травм. Именно она послужила причиной падения на 10 строчку в таблице Запада.
Последние матчи: Из четырех последних матчей «Сент-Луис» смог победить лишь в одном, но это и не удивительно, поскольку физики дееспособных хоккеистов на весь матч уже не хватает.
Травмированные игроки: Количество травмированных игроков «Сент-Луиса» увеличивается от матча к матчу в арифметической прогрессии. Сейчас уже шесть игроков вне хоккея. Среди них Броберг, Джозеф, Капанен, Круг, Ледди и Томас.
Общий тонус клуба: Встреча против задорной и готовой к серьезному сопротивлению «Тампы» будет очередным страданием для подопечных Баннистера.
«Тампа»
Турнирное положение: Пока что игра «Тампы» выше ожиданий, которые довольно серьезно тревожили поклонников этого клуба перед стартом сезона.
Последние матчи: Последние поединки «Тампа» проводит максимально уверенно, а мощная игра лидеров только придает уверенности молодым хоккеистам, только начинающим свой путь в «Лайтнинг».
Травмированные игроки: На фоне проблем «блюзменов» у Купера и его «Тампы» их вообще не имеется, поскольку все заявленные игроки на сезон могут принимать участие в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: На данный момент времени «Сент-Луис» — совсем не соперник бегущей к чужим воротам на всех парах «Тампе», поэтому гости вполне могут рассчитывать на два простых очка.
Статистика для ставок
- За три последних матча «Сент-Луис» смог побелить всего лишь раз
- За пять последних очных встреч «Тампа» проиграла «блюзменам» один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.96, на ничью — 4.51, на гостей — 2.12.
Прогноз: Сложности «блюзменов» с составом дадут о себе знать.
- 2.15Миннесота — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.30Адмирал — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- 2.10Барыс — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативная игра вполне может получиться.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.12
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74