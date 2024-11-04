Куньлунь Ред Стар
СКА
«Куньлунь»
Турнирное положение: «Драконы» занимают 10-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе после 22-х встреч. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф уже на 7 баллов.
Последние матчи: В прошлой встрече китайцы крупно проиграли «Северстали» со счетом 2:7, а до этого «Куньлунь» одолел «Барыс» (2:0). Матчем ранее команда в овертайме проиграли ЦСКА (3:4 ОТ).
Куньлунь Ред Стар — СКА: коэффициенты букмекеров
За последние 7 матчей «Куньлунь» выиграл только однажды и 7 раз проиграл. За этот период команда также проиграла СКА (0:8), «Металлургу» (2:4) и «Сочи» со счетом 0:4.
Не сыграет: Райан Мерфи (травма).
Состояние команды: На старте сезона казалось, что «Куньлунь» может теоретически побороться за плей-офф, но команда опускается все ниже и ниже, теряя свои возможности.
Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец пытается исправить ситуацию, отказываясь от игроков и меняя звенья, но ничего не меняется — команда является одним из аутсайдеров Запада.
К тому же, перестали давать результат те, на которых были довольно большие ожидания в клубе. Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов сделал только 1 голевую передачу за последние 10 матчей.
СКА
Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции Западной конференции с 31-м очком в активе после 23-х матчей. СКА отстает от 1-й строчки на 9 баллов.
Последние матчи: В прошлом поединке питерцы проиграли «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. Матчем ранее команда уступила «Локомотиву» (2:3), а до этого разгромила «Сибирь» (6:3).
СКА проиграл 2 последних матча после серии побед из 7-и встреч. Во время белой полосы команда обыгрывала «Спартак» (5:2), а также громила «Куньлунь» (8:0) и «Витязь» (8:1).
Не сыграет: Артем Земченок (травма).
Состояние команды: После фантастической игры во время победной серии у СКА появился небольшой спад. Команда проиграла 2 последние встреч довольно серьезным соперникам.
В матче против «Салавата Юлаева» (2:4) чуствовалась нервозность игроков и тренерского штаба. У СКА действительно есть проблема в том, что не всегда команда может контролировать свои эмоции, если что-то идет не так.
Стоит отметить, что СКА уже проигрывал «Куньлуню» в нынешнем сезоне со счетом 4:5, а уже в следующей очной встрече питерцы разгромили соперника со счетом 8:0. Что нас ждет на сей раз?
Статистика для ставок
- «Куньлунь» дважды обыгрывал СКА в последних 5-и очных встречах
- СКА проиграл 2 последних матча
- «Куньлунь» проиграл 7 из 8-и последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 5.80, а победа «Куньлуня» — в 6.70.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.53 и 2.40 соответственно.
- 1.87Динамо Москва — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.18Калгари — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.10Сочи — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Можно предположить, что СКА забросит много шайб. Команда будет очень заряжена после неудач в прошлых встречах.
Ставка: Индивидуальный тотал СКА 4.5 больше 2.12.
Прогноз: СКА точно не оставит шансов «Куньлуню» в предстоящем матче. У китайской команды продолжается спад.
Ставка: Победа СКА с форой (-2) за 1.80.