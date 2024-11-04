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    СКА уничтожит «Куньлунь» и прервет свою серию поражений

    «Куньлунь» — СКА. Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать СКА. Игра пройдет 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: «Драконы» занимают 10-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе после 22-х встреч. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф уже на 7 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече китайцы крупно проиграли «Северстали» со счетом 2:7, а до этого «Куньлунь» одолел «Барыс» (2:0). Матчем ранее команда в овертайме проиграли ЦСКА (3:4 ОТ).

    Куньлунь Ред Стар — СКА: коэффициенты букмекеров

    За последние 7 матчей «Куньлунь» выиграл только однажды и 7 раз проиграл. За этот период команда также проиграла СКА (0:8), «Металлургу» (2:4) и «Сочи» со счетом 0:4.

    Не сыграет: Райан Мерфи (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: На старте сезона казалось, что «Куньлунь» может теоретически побороться за плей-офф, но команда опускается все ниже и ниже, теряя свои возможности.

    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец пытается исправить ситуацию, отказываясь от игроков и меняя звенья, но ничего не меняется — команда является одним из аутсайдеров Запада.

    К тому же, перестали давать результат те, на которых были довольно большие ожидания в клубе. Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов сделал только 1 голевую передачу за последние 10 матчей.

    СКА

    Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции Западной конференции с 31-м очком в активе после 23-х матчей. СКА отстает от 1-й строчки на 9 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке питерцы проиграли «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. Матчем ранее команда уступила «Локомотиву» (2:3), а до этого разгромила «Сибирь» (6:3).

    СКА проиграл 2 последних матча после серии побед из 7-и встреч. Во время белой полосы команда обыгрывала «Спартак» (5:2), а также громила «Куньлунь» (8:0) и «Витязь» (8:1).

    Не сыграет: Артем Земченок (травма).

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    • Состояние команды: После фантастической игры во время победной серии у СКА появился небольшой спад. Команда проиграла 2 последние встреч довольно серьезным соперникам.

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    В матче против «Салавата Юлаева» (2:4) чуствовалась нервозность игроков и тренерского штаба. У СКА действительно есть проблема в том, что не всегда команда может контролировать свои эмоции, если что-то идет не так.

    Стоит отметить, что СКА уже проигрывал «Куньлуню» в нынешнем сезоне со счетом 4:5, а уже в следующей очной встрече питерцы разгромили соперника со счетом 8:0. Что нас ждет на сей раз?

    Статистика для ставок

    • «Куньлунь» дважды обыгрывал СКА в последних 5-и очных встречах

    • СКА проиграл 2 последних матча

    • «Куньлунь» проиграл 7 из 8-и последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 5.80, а победа «Куньлуня» — в 6.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.53 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что СКА забросит много шайб. Команда будет очень заряжена после неудач в прошлых встречах.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА 4.5 больше 2.12.

    Прогноз: СКА точно не оставит шансов «Куньлуню» в предстоящем матче. У китайской команды продолжается спад.

    Ставка: Победа СКА с форой (-2) за 1.80.

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    «Куньлунь» — СКА: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на хоккей. СКА уничтожит «Куньлунь» и прервет свою серию поражений
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