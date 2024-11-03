Барыс
Нефтехимик
«Барыс»
Турнирное положение: Астанинская команда располагается на последней 12-й строчке Востока с 11-ю очками в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 10 баллов.
Последние матчи: В прошлой встрече команда всухую уступила «Куньлуню» (0:2), а до этого «Барыс» обыграл «Сибирь» (3:1). Матчем ранее астанинцы оказались сильнее минского «Динамо» (2:1).
Барыс — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
В последних 5-и встречах «Барыс» трижды проиграла и дважды победила. За этот период команда также проиграла «Локомотиву» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (2:3).
Не сыграют: Виктор Антипин, Коннор Смит, Роман Старченко и Уэйд Эллисон (у всех — травмы).
Состояние команды: У «Барыса» произошли глобальные изменения на старте нынешнего сезона — дважды сменился тренерский штаб, однажды руководство и были расторгнуты контракты практически со всеми легионерами клуба.
Кажется, что сейчас «Барыс» способен кое-как набирать очки, чтобы не потерять шансы на плей-офф уже в ближайшие месяцы. Команда даже выиграла несколько матчей подряд.
Понятно, что «Барыс» вряд-ли сможет конкурировать с остальными командами за выход в плей-офф в нынешнем сезоне. Состав астанинцев попросту не позволяет рассчитывать на какой-то рывок в таблице.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции Востока с 21-м очком в активе после 23-х сыгранных матчей. «Нефтехимик» набрал столько же баллов, сколько и еще 4 команды в конференции.
Последние матчи: В прошедшей встрече «волки» уступили «Автомобилисту» со счетом 2:3. Матчем ранее «Нефтехимик» уступил «Ладе» (0:3), а до этого — той же команде из Екатеринбурга (2:3).
За последние 9 матчей «волки» выиграли только «Сочи» (2:1) и 8 раз проиграли. За этот период «Нефтехимик» также уступил «Торпедо» (1:3) и минскому «Динамо» со счетом 1:4.
Не сыграют: Александр Дергачев, Жан-Себастьен Ди, Владимир Брюквин, Роман Абросимов (у всех — травмы).
Состояние команды: Кажется, что «Нефтехимик» находится в отчаянном состоянии. Игра команды далека от той, которая была на старте нынешнего сезона.
Главная причина провала «Нефтехимика» — большой список травмированных игроков. Все 4 хоккеиста являются основными, их потеря точно повлияла на игру нижнекамцев.
В составе «Нефтехимика» дебютировал нападающий Райли Барбер, который неплохо проявил себя в матче против «Автомобилиста» (2:3), оформив результативную передачу.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» проиграл 8 матчей из последних 9-и
- В последних 2-х очных встречах «Нефтехимик» обыгрывал «Барыс»
- «Барыс» проиграл 4 матча из последних 5-и на своей площадке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 3.75, а победа «Барыса» — в 2.80.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.70 и 1.45 соответственно.
- 1.90Трактор — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: «Нефтехимик» показал неплохую игру в прошлом матче против «Автомобилиста». Можно предположить, что «волки» наконец-то одержат победу во встрече с «Барысом».
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.35.
Прогноз: Да, нижнекамцы забрасывают не очень много шайб в последнее время, но для победы в матче против «Барыса» команде необходимо отличиться минимум пару-тройку раз.
Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 2.5 больше за 2.10.