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    «Нефтехимик» наконец-то победит

    «Барыс» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.35) и прогноз на хоккей, КХЛ, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Нефтехимик»
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    Лукаш Клок — защитник «Нефтехимика»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет 3 ноября. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Ноября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 15:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: Астанинская команда располагается на последней 12-й строчке Востока с 11-ю очками в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 10 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда всухую уступила «Куньлуню» (0:2), а до этого «Барыс» обыграл «Сибирь» (3:1). Матчем ранее астанинцы оказались сильнее минского «Динамо» (2:1).

    Барыс — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах «Барыс» трижды проиграла и дважды победила. За этот период команда также проиграла «Локомотиву» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (2:3).

    Не сыграют: Виктор Антипин, Коннор Смит, Роман Старченко и Уэйд Эллисон (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: У «Барыса» произошли глобальные изменения на старте нынешнего сезона — дважды сменился тренерский штаб, однажды руководство и были расторгнуты контракты практически со всеми легионерами клуба.

    Кажется, что сейчас «Барыс» способен кое-как набирать очки, чтобы не потерять шансы на плей-офф уже в ближайшие месяцы. Команда даже выиграла несколько матчей подряд.

    Понятно, что «Барыс» вряд-ли сможет конкурировать с остальными командами за выход в плей-офф в нынешнем сезоне. Состав астанинцев попросту не позволяет рассчитывать на какой-то рывок в таблице.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции Востока с 21-м очком в активе после 23-х сыгранных матчей. «Нефтехимик» набрал столько же баллов, сколько и еще 4 команды в конференции.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «волки» уступили «Автомобилисту» со счетом 2:3. Матчем ранее «Нефтехимик» уступил «Ладе» (0:3), а до этого — той же команде из Екатеринбурга (2:3).

    За последние 9 матчей «волки» выиграли только «Сочи» (2:1) и 8 раз проиграли. За этот период «Нефтехимик» также уступил «Торпедо» (1:3) и минскому «Динамо» со счетом 1:4.

    Не сыграют: Александр Дергачев, Жан-Себастьен Ди, Владимир Брюквин, Роман Абросимов (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: Кажется, что «Нефтехимик» находится в отчаянном состоянии. Игра команды далека от той, которая была на старте нынешнего сезона.

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    Главная причина провала «Нефтехимика» — большой список травмированных игроков. Все 4 хоккеиста являются основными, их потеря точно повлияла на игру нижнекамцев.

    В составе «Нефтехимика» дебютировал нападающий Райли Барбер, который неплохо проявил себя в матче против «Автомобилиста» (2:3), оформив результативную передачу.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» проиграл 8 матчей из последних 9-и

    • В последних 2-х очных встречах «Нефтехимик» обыгрывал «Барыс»

    • «Барыс» проиграл 4 матча из последних 5-и на своей площадке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 3.75, а победа «Барыса» — в 2.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.70 и 1.45 соответственно.

    Прогноз: «Нефтехимик» показал неплохую игру в прошлом матче против «Автомобилиста». Можно предположить, что «волки» наконец-то одержат победу во встрече с «Барысом».

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.35.

    Прогноз: Да, нижнекамцы забрасывают не очень много шайб в последнее время, но для победы в матче против «Барыса» команде необходимо отличиться минимум пару-тройку раз.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 2.5 больше за 2.10.

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    «Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» наконец-то победит
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