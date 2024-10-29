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    «Ванкувер» остановит разогнавшуюся «Каролину»?

    «Ванкувер» — «Каролина». Ставка (к. 2.67), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Каролина»
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    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: По турнирной таблице Запада «Ванкувер» постепенно поднимается, и уже на седьмом месте в ней.

    Последние матчи: Старт сезона получился смазанным, но за четыре последних поединка «Ванкувер» не проиграл ни разу.

    Травмированные игроки: Проблема травмированных хоккеистов в «Ванкувере» стоит довольно остро. Не могут играть Демко, Джошуа и Пулман. Сроки возвращения каждого из них в строй неизвестны.

    Общий тонус клуба: В игре против «Каролины» придется очень сильно постараться, чтобы победить, ибо гости также на хорошем ходу и проигрывать не намерены.

    «Каролина»

    Турнирное положение: После невразумительного старта «Каролина» постепенно начинает набирать ход и уже располагается на четвертой позиции своей конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних матчах «Каролина» не потерпела ни одного поражения и в целом смотрелась гораздо лучше своих соперников.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Каролины» не может играть только Фаст, который испытывает определённые проблемы с шейным отделом.

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    Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» будет настоящая битва, и нет никаких гарантий, что клуб Бриндамора вернется из Роли с очками

    Статистика для ставок

    • Четыре последних матча между этими клубами заканчивались с разницей в одну шайбу

    • На двоих клубы выиграли семь последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.36, на гостей — 2.35.

    Прогноз: «Ванкуверу» вполне по силам продлить победную серию

    Альтернативный прогноз: В игре будет много игры в атаку, поэтому резонно поставить на большое количество шайб в предстоящей игре.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.67

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.95

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    «Ванкувер» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» остановит разогнавшуюся «Каролину»?
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