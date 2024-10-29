«Ванкувер»
Турнирное положение: По турнирной таблице Запада «Ванкувер» постепенно поднимается, и уже на седьмом месте в ней.
Последние матчи: Старт сезона получился смазанным, но за четыре последних поединка «Ванкувер» не проиграл ни разу.
Травмированные игроки: Проблема травмированных хоккеистов в «Ванкувере» стоит довольно остро. Не могут играть Демко, Джошуа и Пулман. Сроки возвращения каждого из них в строй неизвестны.
Общий тонус клуба: В игре против «Каролины» придется очень сильно постараться, чтобы победить, ибо гости также на хорошем ходу и проигрывать не намерены.
«Каролина»
Турнирное положение: После невразумительного старта «Каролина» постепенно начинает набирать ход и уже располагается на четвертой позиции своей конференции.
Последние матчи: В трех последних матчах «Каролина» не потерпела ни одного поражения и в целом смотрелась гораздо лучше своих соперников.
Травмированные игроки: Сейчас у «Каролины» не может играть только Фаст, который испытывает определённые проблемы с шейным отделом.
Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» будет настоящая битва, и нет никаких гарантий, что клуб Бриндамора вернется из Роли с очками
Статистика для ставок
- Четыре последних матча между этими клубами заканчивались с разницей в одну шайбу
- На двоих клубы выиграли семь последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.36, на гостей — 2.35.
Прогноз: «Ванкуверу» вполне по силам продлить победную серию
- 2.15СКА — Сибирь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.73Юта — Сан-Хосе: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.83Колорадо — Оттава: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Альтернативный прогноз: В игре будет много игры в атаку, поэтому резонно поставить на большое количество шайб в предстоящей игре.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.67
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.95