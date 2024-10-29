В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: По турнирной таблице Запада «Ванкувер» постепенно поднимается, и уже на седьмом месте в ней.

Последние матчи: Старт сезона получился смазанным, но за четыре последних поединка «Ванкувер» не проиграл ни разу.

Травмированные игроки: Проблема травмированных хоккеистов в «Ванкувере» стоит довольно остро. Не могут играть Демко, Джошуа и Пулман. Сроки возвращения каждого из них в строй неизвестны.

Общий тонус клуба: В игре против «Каролины» придется очень сильно постараться, чтобы победить, ибо гости также на хорошем ходу и проигрывать не намерены.

«Каролина»

Турнирное положение: После невразумительного старта «Каролина» постепенно начинает набирать ход и уже располагается на четвертой позиции своей конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Каролина» не потерпела ни одного поражения и в целом смотрелась гораздо лучше своих соперников.

Травмированные игроки: Сейчас у «Каролины» не может играть только Фаст, который испытывает определённые проблемы с шейным отделом.

Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» будет настоящая битва, и нет никаких гарантий, что клуб Бриндамора вернется из Роли с очками

Статистика для ставок

Четыре последних матча между этими клубами заканчивались с разницей в одну шайбу

На двоих клубы выиграли семь последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.67, на ничью — 4.36, на гостей — 2.35.

Прогноз: «Ванкуверу» вполне по силам продлить победную серию

Альтернативный прогноз: В игре будет много игры в атаку, поэтому резонно поставить на большое количество шайб в предстоящей игре.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.67

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.95