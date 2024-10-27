Локомотив
Динамо Минск
«Локомотив»
Турнирное положение: Ярославский бульдозер остается неуступчивым с точки зрения борьбы за лидерство. В таблице Запада «Локо», с 34 очками после 20 матчей, опережает ближайших конкурентов на 4 баллов.
Последние матчи: Неделей ранее команда Игоря Никитина допустила несвойственную осечку, уступив в гостях «Витязю» — 1:2. Однако это поражение в Ярославле, кажется, не заметили.
Локомотив — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Уже в следующем матче «Локомотив» разгромил «Куньлунь» — 5:1 и дальше пошел по привычному маршруту: еще в трех встречах «железнодорожники» обыграли «Барыс» — 3:1, «Динамо» Москва — 3:4 Б и «Амур» — 5:0.
Не сыграют: Никита Черепанов.
Состояние команды: Как и любой другой клуб из разряда топовых, «Локомотив» не обходится совсем без потерь. Тем не менее на данном отрезке сезона ярославцы остаются одним из самых стабильных коллективов лиги.
На текущий момент последний финалист Кубка Гагарина, сохранивший в межсезонье ключевых лидеров, хорош во всем — от надежности в обороне до умения вытаскивать непростые матчи на характере.
Команда Игоря Никитина давно стала цельным механизмом, который готов добиваться нужных результатов на дистанции. В нынешних условиях «Локомотиву» достаточно просто сохранить эту форму.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Белорусскому клубу удалось закрепиться на 8-й строчке в таблице Западной конференции с 21 очком на счету. На 3 балла «зубры» опередили конкурирующий «Витязь».
Последние матчи: В первой половине октября команда Дмитрия Квартальнова оформила две сенсационные победы над армейскими клубами — СКА (4:2) и ЦСКА (5:4 ОТ).
После этого результаты белорусов вновь начали делиться на успехи и провалы. Так, в следующих матчах динамовцы уступили «Магнитке» — 0:2, разгромили «Нефтехимик» — 4:1, проиграли «Барысу» — 1:2 и взяли верх над «Витязем» — 2:1.
Не сыграют: Павел Денисов, Андрей Кареев, Андрей Стась.
Состояние команды: На протяжении последних лет единственной по-настоящему значимой задачей «Динамо» Минск остается борьба за выход в плей-офф. В этом году ситуация не меняется.
В межсезонье «Динамо» Минск усилилось за счет точечных сделок, но команда по-прежнему не может рассчитывать на нечто большее с точки зрения дальнейших перспектив. В плей-офф она вновь была бы первым кандидатом на ранний вылет.
В плане содержания игры белорусы также не сильно прибавили, если сравнивать их результаты с теми, что были годом ранее: команда Квартальнова проводит успешные отрезки, которые сменяются чередой провалов.
Статистика для ставок
- В пяти выездных матчах «Динамо» Минск из восьми в нынешнем сезоне был пробит тотал больше 5.5
- «Динамо» Минск потерпело три поражения в последних пяти гостевых встречах
- В трех очных матчах из последних пяти в Ярославле победа досталась белорусам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.48, а победа «Динамо» Минск — в 4.58.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.
- 1.80Торпедо — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.09Филадельфия — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Ак Барс — Адмирал: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: В нынешнем сезоне «Локомотив» кажется непреодолимым барьером для команд уровня «Динамо» Минск. В предстоящем матче в Ярославле статус фаворита «железнодорожников» будет подкреплен итоговым результатом.
Ставка: «Локомотив» победит + ТМ 5.5 за 1.81.
Прогноз: Ввиду надежности в обороне и дисциплине, присущей команде Игоря Никитина, трудно представить, чтобы белорусы закончили матч высокой результативностью.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 1.5 за 2.00.