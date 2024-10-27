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    «Локомотив» одержит очередную уверенную победу дома

    «Локомотив» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 1.81) и прогноз на хоккей, КХЛ, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Минск
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    «Локомотив» в матче с московским «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене-2000» 27 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Октября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Ярославский бульдозер остается неуступчивым с точки зрения борьбы за лидерство. В таблице Запада «Локо», с 34 очками после 20 матчей, опережает ближайших конкурентов на 4 баллов.

    Последние матчи: Неделей ранее команда Игоря Никитина допустила несвойственную осечку, уступив в гостях «Витязю» — 1:2. Однако это поражение в Ярославле, кажется, не заметили.

    Локомотив — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Уже в следующем матче «Локомотив» разгромил «Куньлунь» — 5:1 и дальше пошел по привычному маршруту: еще в трех встречах «железнодорожники» обыграли «Барыс» — 3:1, «Динамо» Москва — 3:4 Б и «Амур» — 5:0.

    Не сыграют: Никита Черепанов.

    Состояние команды: Как и любой другой клуб из разряда топовых, «Локомотив» не обходится совсем без потерь. Тем не менее на данном отрезке сезона ярославцы остаются одним из самых стабильных коллективов лиги.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На текущий момент последний финалист Кубка Гагарина, сохранивший в межсезонье ключевых лидеров, хорош во всем — от надежности в обороне до умения вытаскивать непростые матчи на характере.

    Команда Игоря Никитина давно стала цельным механизмом, который готов добиваться нужных результатов на дистанции. В нынешних условиях «Локомотиву» достаточно просто сохранить эту форму.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусскому клубу удалось закрепиться на 8-й строчке в таблице Западной конференции с 21 очком на счету. На 3 балла «зубры» опередили конкурирующий «Витязь».

    Последние матчи: В первой половине октября команда Дмитрия Квартальнова оформила две сенсационные победы над армейскими клубами — СКА (4:2) и ЦСКА (5:4 ОТ).

    После этого результаты белорусов вновь начали делиться на успехи и провалы. Так, в следующих матчах динамовцы уступили «Магнитке» — 0:2, разгромили «Нефтехимик» — 4:1, проиграли «Барысу» — 1:2 и взяли верх над «Витязем» — 2:1.

    Не сыграют: Павел Денисов, Андрей Кареев, Андрей Стась.

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    • Состояние команды: На протяжении последних лет единственной по-настоящему значимой задачей «Динамо» Минск остается борьба за выход в плей-офф. В этом году ситуация не меняется.

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    В межсезонье «Динамо» Минск усилилось за счет точечных сделок, но команда по-прежнему не может рассчитывать на нечто большее с точки зрения дальнейших перспектив. В плей-офф она вновь была бы первым кандидатом на ранний вылет.

    В плане содержания игры белорусы также не сильно прибавили, если сравнивать их результаты с теми, что были годом ранее: команда Квартальнова проводит успешные отрезки, которые сменяются чередой провалов.

    Статистика для ставок

    • В пяти выездных матчах «Динамо» Минск из восьми в нынешнем сезоне был пробит тотал больше 5.5

    • «Динамо» Минск потерпело три поражения в последних пяти гостевых встречах

    • В трех очных матчах из последних пяти в Ярославле победа досталась белорусам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.48, а победа «Динамо» Минск — в 4.58.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: В нынешнем сезоне «Локомотив» кажется непреодолимым барьером для команд уровня «Динамо» Минск. В предстоящем матче в Ярославле статус фаворита «железнодорожников» будет подкреплен итоговым результатом.

    Ставка: «Локомотив» победит + ТМ 5.5 за 1.81.

    Прогноз: Ввиду надежности в обороне и дисциплине, присущей команде Игоря Никитина, трудно представить, чтобы белорусы закончили матч высокой результативностью.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 1.5 за 2.00.

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    «Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» одержит очередную уверенную победу дома
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