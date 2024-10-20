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    «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжит побежать?

    «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Ставка (к. 2.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Октября 2024 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 02:00 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Берубе у руля «Торонто» постепенно начинает осваиваться, а пятое место в восточной конференции является отличным подтверждением вышесказанного.

    Последние матчи: В трех последних матчах «Торонто» ни разу не капитулировал, суммарно оформив в ворота своих соперников 14 шайб.

    Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Хочется верить, что в скором времени вернутся в игру Девар, Хаканпаа, Ярнкрок, Клинберг и Мерсис. С ними «Торонто» точно сможет улучшить свои результаты.

    Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Йорк Рейнджерс» будет напоминать битву титанов, в которых собраны одни из лучших игроков лиги.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» нисколько не уступают показателям «Торонто» в таблице конференции команда из Нью-Йорка так и вовсе на втором месте.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Панарин творит на льду какие-то невероятные вещи, поскольку в списке бомбардиров он делит первую строчку с Евгением Малкиным, записав на свой счет 11 очков. В двух последних матчах дружина Лавиолетта не оставила никаких шансов «Детройту».

    Травмированные игроки: Серьезных проблем с игровыми ресурсами у «Нью-Йорк Рейнджерс» не наблюдается, но Линдгрен и Веси по-прежнему не могут помочь своей команде.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» никто гостям победу гарантировать не может, но условия для её свершения крайне неплохие.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывал у канадского клуба всего лишь раз

    • «Торонто» выиграл три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.72.

    Прогноз: Примерно равные соперники, но за счет напора и желания гости заберут победу

    Альтернативный прогноз: Предвидится силовой хоккей, который может перерасти в массовую драку

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.72

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 коэффициентом 2.89

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    «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжит побежать?
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