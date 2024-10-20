Торонто
Нью-Йорк Рейнджерс
«Торонто»
Турнирное положение: Берубе у руля «Торонто» постепенно начинает осваиваться, а пятое место в восточной конференции является отличным подтверждением вышесказанного.
Последние матчи: В трех последних матчах «Торонто» ни разу не капитулировал, суммарно оформив в ворота своих соперников 14 шайб.
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Хочется верить, что в скором времени вернутся в игру Девар, Хаканпаа, Ярнкрок, Клинберг и Мерсис. С ними «Торонто» точно сможет улучшить свои результаты.
Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Йорк Рейнджерс» будет напоминать битву титанов, в которых собраны одни из лучших игроков лиги.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» нисколько не уступают показателям «Торонто» в таблице конференции команда из Нью-Йорка так и вовсе на втором месте.
Последние матчи: Панарин творит на льду какие-то невероятные вещи, поскольку в списке бомбардиров он делит первую строчку с Евгением Малкиным, записав на свой счет 11 очков. В двух последних матчах дружина Лавиолетта не оставила никаких шансов «Детройту».
Травмированные игроки: Серьезных проблем с игровыми ресурсами у «Нью-Йорк Рейнджерс» не наблюдается, но Линдгрен и Веси по-прежнему не могут помочь своей команде.
Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» никто гостям победу гарантировать не может, но условия для её свершения крайне неплохие.
Статистика для ставок
- В четырех последних очных поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывал у канадского клуба всего лишь раз
- «Торонто» выиграл три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.72.
Прогноз: Примерно равные соперники, но за счет напора и желания гости заберут победу
- 2.10Торпедо — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25Чикаго — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.17Филадельфия — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Предвидится силовой хоккей, который может перерасти в массовую драку
Ставка: П2 с коэффициентом 2.72
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 коэффициентом 2.89