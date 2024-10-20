В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Берубе у руля «Торонто» постепенно начинает осваиваться, а пятое место в восточной конференции является отличным подтверждением вышесказанного.

Последние матчи: В трех последних матчах «Торонто» ни разу не капитулировал, суммарно оформив в ворота своих соперников 14 шайб.

Травмированные игроки: Хочется верить, что в скором времени вернутся в игру Девар, Хаканпаа, Ярнкрок, Клинберг и Мерсис. С ними «Торонто» точно сможет улучшить свои результаты.

Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Йорк Рейнджерс» будет напоминать битву титанов, в которых собраны одни из лучших игроков лиги.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» нисколько не уступают показателям «Торонто» в таблице конференции команда из Нью-Йорка так и вовсе на втором месте.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Панарин творит на льду какие-то невероятные вещи, поскольку в списке бомбардиров он делит первую строчку с Евгением Малкиным, записав на свой счет 11 очков. В двух последних матчах дружина Лавиолетта не оставила никаких шансов «Детройту».

Травмированные игроки: Серьезных проблем с игровыми ресурсами у «Нью-Йорк Рейнджерс» не наблюдается, но Линдгрен и Веси по-прежнему не могут помочь своей команде.

Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» никто гостям победу гарантировать не может, но условия для её свершения крайне неплохие.

Статистика для ставок

В четырех последних очных поединках «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывал у канадского клуба всего лишь раз

«Торонто» выиграл три последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.56, на гостей — 2.72.

Прогноз: Примерно равные соперники, но за счет напора и желания гости заберут победу

Альтернативный прогноз: Предвидится силовой хоккей, который может перерасти в массовую драку

Ставка: П2 с коэффициентом 2.72

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 коэффициентом 2.89