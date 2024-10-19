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    В Минске «Нефтехимик» будет претендовать на очки

    «Динамо» Минск — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Нефтехимик»
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    Булат Шафигуллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Минск-Арене» 19 октября. Начало встречи — в 17:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусский клуб вновь поднялся на 7-ю строчку в таблице Западной конференции. В 15 матчах «зубры» набрали 17 очков и обошли по дополнительным показателям «Динамо» Москва.

    Последние матчи: После 3-матчевой серии поражений в начале месяца команда Дмитрия Квартальнова провела две яркие встречи, обыграв топ-соперников западной части лиги.

    Динамо Минск — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    В гостях «Динамо» Минск разобралось со СКА — 4:2, а на выезде с ЦСКА — 5:4 ОТ. Но после столь непростых матчей накопленная усталость взяла свое: в последней встрече белорусы уступили «Металлургу» Мг — 0:2.

    Не сыграют: Павел Денисов, Роман Горбунов, Андрей Кареев.

    Состояние команды: Очередную кампанию «Динамо» Минск проводит в статусе претендента на выход в плей-офф из нижней половины таблицы Западной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее реальная конкурентоспособность в Кубке едва ли всерьез обсуждается внутри белорусского клуба. Более того, уже на начальном этапе регулярного чемпионата у «Динамо» Минск нередко возникают проблемы.

    В частности, лидеры атаки «зубров» далеко не всегда демонтируют ожидаемый уровень, а вот на своей половине площадки «Динамо» Минск проваливается регулярно. На дистанции это пока является основной причиной застоя.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Скромный нижнекамский клуб продолжает удивлять: в 17 встречах «волкам» удалось заработать 19 очков и закрепиться на 4-й строчке в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Во многом промежуточные турнирные успехи команды Олега Леонтьева сейчас обусловлены провалами конкурентов, нежели выдающимися результатами самих «нефтяников».

    В трех последних матчах «Нефтехимик» проиграл, при этом ни одно поражение нельзя назвать постыдным. В упорных встречах «волки» уступили «Сибири» — 1:2, СКА — 2:3 ОТ и «Торпедо» — 4:5 ОТ.

    Не сыграют: Роман Абросимов, Владимир Брюквин.

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    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Нефтехимик» стал одним из главных открытий ввиду результатов, которые рядом не стоят с теми, что команда демонстрировала годом ранее.

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    На старте регулярки «Нефтехимик» оформил четыре победы в пяти матчах, а после продолжительной серии неудач выдал еще три образцовых с точки зрения итогов встречи.

    Команда Олега Леонтьева отчаянно пытается зацепиться за место в верхней части Востока, играя практически на пределе своих возможностей. На волевом характере «Нефтехимик» зарабатывает большую часть очков.

    Статистика для ставок

    • Победой «Нефтехимика» в Минске закончились четыре матча из шести последних

    • Минимум 4 шайбы забрасывал «Нефтехимик» в трех встречах из пяти предыдущих в Беларуси

    • В четырех очных матчах из последних пяти был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.46, а победа «Нефтехимика» — в 3.62.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: На льду «Минск-Арены» сойдутся равные соперники. Тем не менее «Нефтехимик» со своим настроем вполне способен замахнуться на максимум, особенно ввиду того, что динамовцы выступают крайне нестабильно.

    Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: Скорее всего, на катке «Динамо» Минск встреча будет сопровождаться упорством и неуступчивостью, которые присущи обеим сторонам. Поэтому ничья в основное время может стать вполне закономерным сценарием.

    Ставка: Ничья за 4.46.

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    «Динамо» Минск — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на хоккей. В Минске «Нефтехимик» будет претендовать на очки
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