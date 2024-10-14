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    «Магнитка» выдаст первоклассную результативность

    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Ак Барс»
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    Данила Юров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 14 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Магнитогорский клуб набирает обороты: в 16 матчах действующий чемпион заработал 16 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: На текущий момент команда Андрея Разина находится в превосходной форме, хотя совсем без осечек идти по дистанции не удается.

    Металлург Мг — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    В шести предыдущих встречах «Металлург» Мг одержал пять побед, а единственное поражение потерпел накануне — в домашнем матче с «Торпедо» — 2:5. В субботней игре «лисы» разобрались с «Авангардом» — 4:2.

    Не сыграют: Артем Минулин, Денис Зернов.

    Состояние команды: «Металлург» Мг продолжает показывать зрелищный хоккей, несмотря на локальные неудачи и слабый старт сезона.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Металлурга» Мг в последних матчах отличается хорошей результативностью, намекая на то, что команда Андрея Разина близка к возвращению оптимальных кондиций.

    В ближайших играх «Металлург» Мг ожидает сравнительно простой календарь, ввиду чего «лисам» достаточно придерживаться текущего уровня игры в атаке и, возможно, поработать над укреплением обороны.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: После сравнительно успешного отрезка казанцы поплыли, в результате чего опустились на 6-ю строчку в таблице Восточной конференции с 16 очками на счету.

    Последние матчи: Еще неделями ранее команда Анвара Гатиятулина находилась на победной волне на протяжении семи матчей.

    В противоположную сторону ситуация развернулась не так давно: в трех последних встречах «Ак Барс» проиграл. В частности, провалились казанцы в матчах с «Амуром» — 1:2, «Сибирью» — 3:6 и «Спартаком» — 0:3.

    Не сыграют: Потери в составе Казани отсутствуют.

    Состояние команды: «Ак Барс» практически идеально вошел в сезон, одержав семь побед подряд, но затем казанцы утратили этот настрой.

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    Игра «Ак Барса» остается боеспособной, особенно в матчах против топ-соперников, в то время как в номинально проходных встречах команда Гатиятулина моментами сталкивается с непредвиденными трудностями.

    Для возвращения на победный путь на дистанции «Ак Барс» попытается усилить свои атакующие действия, вместе с тем минимизируя ошибки у своих ворот и улучшая качество оценки конкурентов.

    Статистика для ставок

    • Даже на фоне невзрачного начала сезона «Магнитка» выбилась в лидеры по заброшенным шайбам на Востоке

    • «Металлург» Мг победил «Ак Барс» в 7 матчах из 9 последних в Магнитогорске

    • Ни в одной из пяти очных встреч из последних шести в Магнитогорске хозяева не забросили больше 3 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 2.48.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

    Прогноз: Последние матчи магнитогорцев сопровождаются высокой результативностью, ввиду чего справедливо ожидать аналогичную активность команды Разина в важнейшей во всех отношениях встрече с «Ак Барсом».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 2.20.

    Прогноз: Несмотря на не очень убедительные результаты «Магнитки» в домашних матчах с учетом слабого старта сезона, текущая форма команды позволяет ей рассчитывать на 2 очка в игре с соперником, который в последнее время немного сдал.

    Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.90.

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    «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» выдаст первоклассную результативность
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