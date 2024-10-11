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    «Нью-Джерси» выиграет третий матч подряд?

    «Нью-Джерси» — «Торонто». Ставка (к. 2.30), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Торонто»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 11 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: В этом сезоне «Нью-Джерси» выпала честь открывать сезон матчами в Европе, поэтому не удивительно, что именно «дьяволы» разместились во главе общей таблицы.

    Последние матчи: Чешский выезд получился более, чем успешным, а «Нью-Джерси» играл на правах полноценного хозяина и доминировал в обоих встречах.

    Травмированные игроки: У «Нью-Джерси» есть сложности с составом, поскольку не смогут принять участие в матче Хьюз и Песс.

    Общий тонус клуба: Сейчас предстоит пройти испытание под именем «Торонто», и нет никаких гарантий, что хозяева льда снова выйдут победителями в предстоящем поединке.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Назначение Берубе на пост главного тренера «Торонто» весьма неоднозначное, но менеджмент клуба рассчитывать на серьезный прорыв в результатах.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: По сыгранным предсезонным встречам можно сказать, что задора и желания побеждать у «Торонто» хоть отбавляй.

    Травмированные игроки: Просто вал травм подкосил «Торонто» ещё в конце прошлого сезона, поэтому такие хоккеисты, как Хаканпаа, Девар, Ярнкрок, Клинберг, Мермис и Уолл не могут играть до сих пор.

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    Общий тонус клуба: В Нью-Джерси не бывает легких игр, особенно с молодыми и бегущими в атаку хоккеистами.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» в двух стартовых поединках сезона оформил семь шайб в ворота противников

    • «Торонто» выиграл четыре последних предсезонных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.79, на гостей — 2.69.

    Прогноз: «Нью-Джерси» вполне может продолжить победную серию

    Альтернативный прогноз: Будет бескомпромиссная борьбы, которая приведет к овертайму

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.30

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95

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    «Нью-Джерси» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» выиграет третий матч подряд?
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