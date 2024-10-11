«Нью-Джерси»
Турнирное положение: В этом сезоне «Нью-Джерси» выпала честь открывать сезон матчами в Европе, поэтому не удивительно, что именно «дьяволы» разместились во главе общей таблицы.
Последние матчи: Чешский выезд получился более, чем успешным, а «Нью-Джерси» играл на правах полноценного хозяина и доминировал в обоих встречах.
Травмированные игроки: У «Нью-Джерси» есть сложности с составом, поскольку не смогут принять участие в матче Хьюз и Песс.
Общий тонус клуба: Сейчас предстоит пройти испытание под именем «Торонто», и нет никаких гарантий, что хозяева льда снова выйдут победителями в предстоящем поединке.
«Торонто»
Турнирное положение: Назначение Берубе на пост главного тренера «Торонто» весьма неоднозначное, но менеджмент клуба рассчитывать на серьезный прорыв в результатах.
Последние матчи: По сыгранным предсезонным встречам можно сказать, что задора и желания побеждать у «Торонто» хоть отбавляй.
Травмированные игроки: Просто вал травм подкосил «Торонто» ещё в конце прошлого сезона, поэтому такие хоккеисты, как Хаканпаа, Девар, Ярнкрок, Клинберг, Мермис и Уолл не могут играть до сих пор.
Общий тонус клуба: В Нью-Джерси не бывает легких игр, особенно с молодыми и бегущими в атаку хоккеистами.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» в двух стартовых поединках сезона оформил семь шайб в ворота противников
- «Торонто» выиграл четыре последних предсезонных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.79, на гостей — 2.69.
Прогноз: «Нью-Джерси» вполне может продолжить победную серию
- 2.00ЦСКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.76Бостон — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет бескомпромиссная борьбы, которая приведет к овертайму
Ставка: П1 с коэффициентом 2.30
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95