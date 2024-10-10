В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 10 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: По итогам 12 матчей красно-белые занимают 2-е место в таблице Западной конференции. За этот период москвичи набрали 18 баллов и на 4 очка отстали от «Локо».

Последние матчи: Текущий отрезок команды Алексея Жамнова состоит из двух поражений в трех последних встречах, до которых столичному клубу удалось выиграть трижды кряду.

В одном из недавних матчей «Спартак» на домашней площадке уступил «Трактору» — 2:3 Б, а после победы над «Барысом» — 4:2 москвичи крупно проиграли «Металлургу» Мг — 5:2.

Не сыграют: Потерь в составе красно-белых нет.

Состояние команды: «Спартак» начал сезон успешно, потеряв очки лишь в нескольких матчах. Команда Жамнова проводит результативную и яркую кампанию.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В игре «Спартака» заметна уверенность и высокое взаимодействие в атаке. Победы в большинстве матчей позволяют красно-белым замахнуться на 1-ю строчку в Западной конференции.

На этом этапе сезона «Спартаку» важно найти в себе силы, чтобы поддерживать заданный ритм в предстоящих матчах с сильнейшими (номинально) соперниками лиги.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимский клуб провел всего 10 матчей, по итогам которых опустился на 8-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками на счету.

Последние матчи: На текущий момент команда Виктора Козлова проводит не самый лучший отрезок: в трех последних матчах из четырех зеленые остались без очков.

За этот период «Салават Юлаев» успел проиграть «Металлургу» Мг — 3:5, а после победы над «Трактором» — 5:3 уфимцы провалили матч с «Куньлунем» — 2:5. Накануне команда Козлова уступила ЦСКА — 0:2.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» проводит сезон с переменным успехом, но в целом команда Козлова выдает неплохие результаты.

Игра «Салавата Юлаева» в этом сезоне выделяется яркими моментами, особенно впереди. И тем не менее уфимцам не удается избегать глупых потерь очков.

С точки зрения ведения матчей «Салавату Юлаеву» важно поработать над концентрацией в ключевых моментах и сохранить уверенность в нападении, которая находится на достаточном уровне для конкурентной борьбы.

Статистика для ставок

В пяти матчах из семи последних у себя дома «Спартак» победил

В двух последних играх на «Мегаспорт Арене» был пробит тотал больше 5.5

В четырех очных встречах в столице из последних пяти был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.38, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: «Спартак» и «Салават» — это одни из наиболее продуктивных коллективов своих конференций, которые в личной встрече постараются проявить себя с наилучшей стороны с точки зрения атакующей модели игры.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.

Прогноз: В текущей фазе регулярки команда Жамнова выглядит здорово на домашней арене как в плане игры, так и в контексте набранных очков, ввиду чего она является явным фаворитом этого матча.

Ставка: «Спартак» победит за 2.12.