В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Трактор-Арене» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: В 12 матчах челябинцы набрали 18 очков и оказались вторыми в таблице Востока ввиду двух баллов, которые набрал «Автомобилист» в своей 14-й игре.

Последние матчи: На текущий момент команда Бенуа Гру никому не проигрывает четыре матча кряду. В рамках цикла без поражений «Трактор» одержал верх над «Авангардом» — 4:2, «Спартаком» — 3:2 Б, «Динамо» Москва — 4:1 и ЦСКА.

Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев, Дилан Сикура.

Состояние команды: «Трактор» продолжает радовать болельщиков безупречными результатами уверенно и ярко обыгрывая топ-соперников.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Трактор» демонстрирует отличную игру под руководством нового тренера, а недавняя серия побед челябинцев лишь укрепила их позиции среди сильнейших.

Для «Трактора» важно не утратить текущий игровой настрой и продолжать набирать очки в предстоящей серии домашних матчей, в которых команде Гру пока не сильно везло.

«Адмирал»

Турнирное положение: По итогам 12 матчей дальневосточники обосновались на 6-й строчке в таблице конференции с 14 очками. На 2 балла «моряки» отстают от клубов из первой тройки.

Последние матчи: Неделями ранее команда Леонида Тамбиева провела неудачную серию, в рамках которой проиграла «Торпедо» — 2:4, «Динамо» Минск — 2:7, «Сочи» — 0:5 и «Ладе» — 0:1 Б.

Однако накануне ряд провалов «моряков» был прерван. Способствовала этому еще одна встреча на катке соперников из Тольятти — 2:0.

Не сыграют: Вячеслав Основин.

Состояние команды: «Адмирал» начал сезон уверенно, одержав несколько побед, но затем команда столкнулась с кризисом, который уже повлиял на их положение.

Последние поражения «Адмирала» были особенно болезненными, так как в нескольких играх команда Тамбиева не смогла забить ни одного гола.

Для выхода из застоя «Адмиралу» необходимо срочно стабилизировать атаку и наладить командное взаимодействие, а ближайший календарь может помочь «морякам» реализовать данную цель.

Статистика для ставок

В трех последних матчах из четырех «Трактор» забил по 4 гола

В четырех гостевых встречах из шести последних «Адмирал» пропускал минимум 4 шайбы

В трех последних личных встречах из четырех судьба победителя была определена в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.58, а победа «Адмирала» — в 4.06.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: На данном этапе сезона «Трактор» является одним из наиболее устойчивых к спаду клубов лиги, чего нельзя сказать об «Адмирале», выступления которого в гостевых матчах оставляют желать лучшего.

Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.87.

Прогноз: Ввиду того, насколько плохи «моряки» в гостях и с точки зрения общей эффективности, и в плане игры в обороне, очередная встреча на чужом катке может обернуться крупным провалом.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 2.25.