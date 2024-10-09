Трактор
Адмирал
«Трактор»
Турнирное положение: В 12 матчах челябинцы набрали 18 очков и оказались вторыми в таблице Востока ввиду двух баллов, которые набрал «Автомобилист» в своей 14-й игре.
Последние матчи: На текущий момент команда Бенуа Гру никому не проигрывает четыре матча кряду. В рамках цикла без поражений «Трактор» одержал верх над «Авангардом» — 4:2, «Спартаком» — 3:2 Б, «Динамо» Москва — 4:1 и ЦСКА.
Трактор — Адмирал: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев, Дилан Сикура.
Состояние команды: «Трактор» продолжает радовать болельщиков безупречными результатами уверенно и ярко обыгрывая топ-соперников.
«Трактор» демонстрирует отличную игру под руководством нового тренера, а недавняя серия побед челябинцев лишь укрепила их позиции среди сильнейших.
Для «Трактора» важно не утратить текущий игровой настрой и продолжать набирать очки в предстоящей серии домашних матчей, в которых команде Гру пока не сильно везло.
«Адмирал»
Турнирное положение: По итогам 12 матчей дальневосточники обосновались на 6-й строчке в таблице конференции с 14 очками. На 2 балла «моряки» отстают от клубов из первой тройки.
Последние матчи: Неделями ранее команда Леонида Тамбиева провела неудачную серию, в рамках которой проиграла «Торпедо» — 2:4, «Динамо» Минск — 2:7, «Сочи» — 0:5 и «Ладе» — 0:1 Б.
Однако накануне ряд провалов «моряков» был прерван. Способствовала этому еще одна встреча на катке соперников из Тольятти — 2:0.
Не сыграют: Вячеслав Основин.
Состояние команды: «Адмирал» начал сезон уверенно, одержав несколько побед, но затем команда столкнулась с кризисом, который уже повлиял на их положение.
Последние поражения «Адмирала» были особенно болезненными, так как в нескольких играх команда Тамбиева не смогла забить ни одного гола.
Для выхода из застоя «Адмиралу» необходимо срочно стабилизировать атаку и наладить командное взаимодействие, а ближайший календарь может помочь «морякам» реализовать данную цель.
Статистика для ставок
- В трех последних матчах из четырех «Трактор» забил по 4 гола
- В четырех гостевых встречах из шести последних «Адмирал» пропускал минимум 4 шайбы
- В трех последних личных встречах из четырех судьба победителя была определена в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.58, а победа «Адмирала» — в 4.06.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.
- 2.85ЦСКА — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Сиэтл — Сент-Луис: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.17Металлург Мг — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: На данном этапе сезона «Трактор» является одним из наиболее устойчивых к спаду клубов лиги, чего нельзя сказать об «Адмирале», выступления которого в гостевых матчах оставляют желать лучшего.
Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.87.
Прогноз: Ввиду того, насколько плохи «моряки» в гостях и с точки зрения общей эффективности, и в плане игры в обороне, очередная встреча на чужом катке может обернуться крупным провалом.
Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 2.25.