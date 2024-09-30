В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арена Омск» 30 сентября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: В десяти матчах находящиеся в кризисном положении омичи набрали всего 7 очков, в результате которых застряли на 8-й строчке в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: К очередному локальному противостоянию команда Сергея Звягина готовится на фоне 7-матчевой серии поражений, в рамках которой было добыто всего одно очко.

Цикл неудач «Авангарда» начался с игры с «Амуром» (2:3 Б), после чего Омск уступил «Сибири» (1:4). Соперниками «ястребов» в следующих встречах были «Салават» (2:4), «Авто» (0:3), СКА (1:4), «Локомотив» (2:3) и «Трактор» (2:4).

Не сыграют: Встречу в Омске пропустит Михаил Бердин.

Состояние команды: На старте сезона «Авангард» сталкивается с явными трудностями. Но даже несмотря на это, команда обладает достаточным потенциалом для того, чтобы исправить ситуацию.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра «Авангарда» пока не отличается стабильностью, особенно в обороне, где возникают основные проблемы. Для улучшения собственного положения Омску важно прибавить в этом аспекте игры.

В ближайших матчах «Авангарду» предстоит укрепить свои уязвимые зоны и наладить командное взаимодействие. В теории это поможет вернуться на победный путь и позволит стабильно набирать очки.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда, являющаяся одной из главных сенсаций стартового отрезка, провела 10 матчей, в которых набрала 12 очков и сохранила 2-ю строчку в Восточной конференции.

Последние матчи: В течение нескольких недель команда Вадима Епанчинцева провела мощный с точки зрения ожиданий отрезок, одержав шесть побед подряд.

Однако серии успешных результатов «Сибири» пришел конец в ее последней игре: на домашнем катке «снеговики» принимали «Автомобилист» — лидера Востока, справиться с которым не удалось (2:4).

Не сыграют: «Сибири» в дерби не поможет Дмитрий Овчинников.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Сибирь» стартовала более чем уверенно, демонстрируя хорошие результаты и нехарактерную стабильность.

Недавние матчи доказали способность «Сибири» эффективно действовать по всему периметру площадки. Однако для сохранения нынешних позиций парням Епанчинцева важно избегать ошибок в ключевых моментах.

В ближайших играх «Сибири» предстоит найти силы и ресурс, чтобы поддерживать высокий уровень игры, который поможет закрепиться в верхней части конференции.

Статистика для ставок

Серия поражений Омска разрослась до семи матчей

В шести предыдущих встречах «Авангард» пропускал не менее трех голов

Всего в одном матче из семи предыдущих «Сибирь» пропустила больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.18, а победа «Сибири» — в 3.40.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: Несмотря на недавнее поражение от «Автомобилиста», «Сибирь» демонстрирует хорошую форму, чего нельзя сказать об «Авангарде». С учетом текущего положения дел ближе к победе в локальном дерби будет именно команда Епанчинцева.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.90.

Прогноз: Ввиду убедительных показателей Новосибирска в атаке и явных проблем Омска в оборонительных фазах игры гости этой встречи проведут еще один яркий матч с точки зрения высокой результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 за 1.90.