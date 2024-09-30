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    «Сибирь» будет претендовать на очки в Омске

    «Авангард» — «Сибирь». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 30 сентября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Сибирь»
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    Энди Эндрофф
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арена Омск» 30 сентября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: В десяти матчах находящиеся в кризисном положении омичи набрали всего 7 очков, в результате которых застряли на 8-й строчке в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: К очередному локальному противостоянию команда Сергея Звягина готовится на фоне 7-матчевой серии поражений, в рамках которой было добыто всего одно очко.

    Авангард — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Цикл неудач «Авангарда» начался с игры с «Амуром» (2:3 Б), после чего Омск уступил «Сибири» (1:4). Соперниками «ястребов» в следующих встречах были «Салават» (2:4), «Авто» (0:3), СКА (1:4), «Локомотив» (2:3) и «Трактор» (2:4).

    Не сыграют: Встречу в Омске пропустит Михаил Бердин.

    Состояние команды: На старте сезона «Авангард» сталкивается с явными трудностями. Но даже несмотря на это, команда обладает достаточным потенциалом для того, чтобы исправить ситуацию.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Авангарда» пока не отличается стабильностью, особенно в обороне, где возникают основные проблемы. Для улучшения собственного положения Омску важно прибавить в этом аспекте игры.

    В ближайших матчах «Авангарду» предстоит укрепить свои уязвимые зоны и наладить командное взаимодействие. В теории это поможет вернуться на победный путь и позволит стабильно набирать очки.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Команда, являющаяся одной из главных сенсаций стартового отрезка, провела 10 матчей, в которых набрала 12 очков и сохранила 2-ю строчку в Восточной конференции.

    Последние матчи: В течение нескольких недель команда Вадима Епанчинцева провела мощный с точки зрения ожиданий отрезок, одержав шесть побед подряд.

    Однако серии успешных результатов «Сибири» пришел конец в ее последней игре: на домашнем катке «снеговики» принимали «Автомобилист» — лидера Востока, справиться с которым не удалось (2:4).

    Не сыграют: «Сибири» в дерби не поможет Дмитрий Овчинников.

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Сибирь» стартовала более чем уверенно, демонстрируя хорошие результаты и нехарактерную стабильность.

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    Недавние матчи доказали способность «Сибири» эффективно действовать по всему периметру площадки. Однако для сохранения нынешних позиций парням Епанчинцева важно избегать ошибок в ключевых моментах.

    В ближайших играх «Сибири» предстоит найти силы и ресурс, чтобы поддерживать высокий уровень игры, который поможет закрепиться в верхней части конференции.

    Статистика для ставок

    • Серия поражений Омска разрослась до семи матчей

    • В шести предыдущих встречах «Авангард» пропускал не менее трех голов

    • Всего в одном матче из семи предыдущих «Сибирь» пропустила больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.18, а победа «Сибири» — в 3.40.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: Несмотря на недавнее поражение от «Автомобилиста», «Сибирь» демонстрирует хорошую форму, чего нельзя сказать об «Авангарде». С учетом текущего положения дел ближе к победе в локальном дерби будет именно команда Епанчинцева.

    Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.90.

    Прогноз: Ввиду убедительных показателей Новосибирска в атаке и явных проблем Омска в оборонительных фазах игры гости этой встречи проведут еще один яркий матч с точки зрения высокой результативности.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 за 1.90.

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    «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» будет претендовать на очки в Омске
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