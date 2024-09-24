В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: Результаты «Адмирала» в новом сезоне выше ожидаемых, что не может н не радовать поклонников этой команды. Сейчас дальневосточники располагаются на пятом месте в восточной конференции.

Последние матчи: На своем льду «Адмирал» выиграл все три поединка, забросив за 180 минут чистого игрового времени 14 шайб в ворота своих соперников.

Травмированные игроки: Владивостокский «Адмирал» не может рассчитывать на нападающего Вячеслава Основина, не появлявшегося в составе клуба с начала сезона.

Общий тонус клуба: В игре против «Витязя» расклад сил в пользу хозяев, поскольку на своем льду в начавшемся сезоне они ещё не проигрывали.

«Витязь»

Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Витязе» не самое лучшее, поэтому клуб Тертышного располагается всего лишь на седьмом месте в таблице западной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: За четыре последних поединка «Витязь» выиграл всего лишь один раз, который пришелся на последний сыгранный матч против «Барыса».

Травмированные игроки: На «Витязь» напал просто какой-то вал травм, поскольку за подмосковную команду сейчас не могут играть Стюарт, Галузин, Аркалов, Цицюра и Ващенко.

Общий тонус клуба: С такими потерями противостоять «Адмиралу» на его территории будет очень тяжело.

Статистика для ставок

Четыре из пяти последних очных встреч не завершались в основное время матча

«Адмирал» выиграл три последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.30, на гостей — 3.77.

Прогноз: Хозяева в отличной форме, поэтому победа с большой долей вероятностью достанется ему.

Альтернативный прогноз: Обе команды могут играть от соперника, тогда овертайм не исключен.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.