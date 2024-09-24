Адмирал
Витязь
«Адмирал»
Турнирное положение: Результаты «Адмирала» в новом сезоне выше ожидаемых, что не может н не радовать поклонников этой команды. Сейчас дальневосточники располагаются на пятом месте в восточной конференции.
Последние матчи: На своем льду «Адмирал» выиграл все три поединка, забросив за 180 минут чистого игрового времени 14 шайб в ворота своих соперников.
Адмирал — Витязь: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Владивостокский «Адмирал» не может рассчитывать на нападающего Вячеслава Основина, не появлявшегося в составе клуба с начала сезона.
Общий тонус клуба: В игре против «Витязя» расклад сил в пользу хозяев, поскольку на своем льду в начавшемся сезоне они ещё не проигрывали.
«Витязь»
Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Витязе» не самое лучшее, поэтому клуб Тертышного располагается всего лишь на седьмом месте в таблице западной конференции.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Витязь» выиграл всего лишь один раз, который пришелся на последний сыгранный матч против «Барыса».
Травмированные игроки: На «Витязь» напал просто какой-то вал травм, поскольку за подмосковную команду сейчас не могут играть Стюарт, Галузин, Аркалов, Цицюра и Ващенко.
Общий тонус клуба: С такими потерями противостоять «Адмиралу» на его территории будет очень тяжело.
Статистика для ставок
- Четыре из пяти последних очных встреч не завершались в основное время матча
- «Адмирал» выиграл три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.30, на гостей — 3.77.
Прогноз: Хозяева в отличной форме, поэтому победа с большой долей вероятностью достанется ему.
- 1.82СКА — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.60Металлург — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.12Амур — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды могут играть от соперника, тогда овертайм не исключен.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.