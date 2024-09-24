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    «Адмирал» продолжит побеждать на домашнем льду?

    «Адмирал» — «Витязь». Ставка (к. 1.87), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Витязь»
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    «Адмирал»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Витязь

    Витязь

  • Подольск
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    «Адмирал»

    Турнирное положение: Результаты «Адмирала» в новом сезоне выше ожидаемых, что не может н не радовать поклонников этой команды. Сейчас дальневосточники располагаются на пятом месте в восточной конференции.

    Последние матчи: На своем льду «Адмирал» выиграл все три поединка, забросив за 180 минут чистого игрового времени 14 шайб в ворота своих соперников.

    Адмирал — Витязь: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Владивостокский «Адмирал» не может рассчитывать на нападающего Вячеслава Основина, не появлявшегося в составе клуба с начала сезона.

    Общий тонус клуба: В игре против «Витязя» расклад сил в пользу хозяев, поскольку на своем льду в начавшемся сезоне они ещё не проигрывали.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Нынешнее положение дел в «Витязе» не самое лучшее, поэтому клуб Тертышного располагается всего лишь на седьмом месте в таблице западной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Витязь» выиграл всего лишь один раз, который пришелся на последний сыгранный матч против «Барыса».

    Травмированные игроки: На «Витязь» напал просто какой-то вал травм, поскольку за подмосковную команду сейчас не могут играть Стюарт, Галузин, Аркалов, Цицюра и Ващенко.

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    Общий тонус клуба: С такими потерями противостоять «Адмиралу» на его территории будет очень тяжело.

    Статистика для ставок

    • Четыре из пяти последних очных встреч не завершались в основное время матча

    • «Адмирал» выиграл три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.30, на гостей — 3.77.

    Прогноз: Хозяева в отличной форме, поэтому победа с большой долей вероятностью достанется ему.

    Альтернативный прогноз: Обе команды могут играть от соперника, тогда овертайм не исключен.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Адмирал» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» продолжит побеждать на домашнем льду?
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