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    «Филадельфия» вернется домой с победой?

    «Чикаго» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.94), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 22 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: «Чикаго» старается не отпустить далеко «Сан-Хосе», который смог уйти с последнего места в своей конференции, но с ограниченным игровым ресурсом это делается максимально тяжело.

    Последние матчи: Хоть в матче против «Оттавы» и удалось добиться победы, но уже в следующем поединке против «Каролины» клуб Бриндамора поставил аутсайдера на место (3:6).

    Травмированные игроки: Клуб из Иллинойса в данный момент времени не может рассчитывать на Зайцева, Атанасиу, Мёрфи и Холла.

    Общий тонус клуба: Настроение и уровень хоккея клуба Ричардсона не позволят ему рассчитывать на успех даже в матче против «Филадельфии».

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: «Филадельфия» в последних поединках немного сдала, но все равно борется в каждом поединке за очки, поскольку попадание в плей-офф для ней максимально важно. Сейчас «летчики» на шестом месте в своей конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Последний поединок против «Девилз» получился максимально задорным, но клуб из Пенсильвании проиграл со счетом 3:6, что не прибавляет ему радости.

    Травмированные игроки: В данный момент времени пенсильванская команда не может рассчитывать на Ристолайнена, Харта и Эллиса.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Чикаго» гости видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка.

    Статистика для ставок

    • «Летчики» за четыре последних гостевых поединка смогли победить всего лишь раз

    • «Чикаго» не забрасывал меньше трех голов в четырех последних очных противостояниях против «Филадельфии»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.49, на ничью — 4.70, на гостей — 1.94.

    Прогноз: «Филадельфия» видится однозначным фаворитом предстоящего поединка.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.

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    «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» вернется домой с победой?
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