В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 22 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: «Чикаго» старается не отпустить далеко «Сан-Хосе», который смог уйти с последнего места в своей конференции, но с ограниченным игровым ресурсом это делается максимально тяжело.

Последние матчи: Хоть в матче против «Оттавы» и удалось добиться победы, но уже в следующем поединке против «Каролины» клуб Бриндамора поставил аутсайдера на место (3:6).

Травмированные игроки: Клуб из Иллинойса в данный момент времени не может рассчитывать на Зайцева, Атанасиу, Мёрфи и Холла.

Общий тонус клуба: Настроение и уровень хоккея клуба Ричардсона не позволят ему рассчитывать на успех даже в матче против «Филадельфии».

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» в последних поединках немного сдала, но все равно борется в каждом поединке за очки, поскольку попадание в плей-офф для ней максимально важно. Сейчас «летчики» на шестом месте в своей конференции.

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Последние матчи: Последний поединок против «Девилз» получился максимально задорным, но клуб из Пенсильвании проиграл со счетом 3:6, что не прибавляет ему радости.

Травмированные игроки: В данный момент времени пенсильванская команда не может рассчитывать на Ристолайнена, Харта и Эллиса.

Общий тонус клуба: В матче против «Чикаго» гости видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка.

Статистика для ставок

«Летчики» за четыре последних гостевых поединка смогли победить всего лишь раз

«Чикаго» не забрасывал меньше трех голов в четырех последних очных противостояниях против «Филадельфии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.49, на ничью — 4.70, на гостей — 1.94.

Прогноз: «Филадельфия» видится однозначным фаворитом предстоящего поединка.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.