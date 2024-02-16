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    «Адмирал» покажет хорошую результативность в домашней игре?

    «Адмирал» — «Трактор». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 16 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Трактор»
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    Руслан Ибатуллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Не имея никаких реальных перспектив на остаток чемпионата, «Адмирал» доигрывает сезон, пытаясь обойти «Барыс» в гонке неудачников.

    По итогам 63 матчей команда Тамбиева, с 51 очком в активе, занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. На 3 балла она опережает последний «Барыс» при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Февральская кампания «Адмирала» началась с гостевой серии, в рамках которой он одержал две победы и дважды остался без набранных баллов.

    Все прогнозы на КХЛ

    Последние встречи команда Леонида Тамбиева провела на домашнем льду, где ее соперником был «Барыс». В битве аутсайдеров «моряки» одержали верх (4:2), а затем потерпели поражение (2:3).

    Не сыграют: Из-за травм предстоящий матч пропустят защитник Евгений Лисовец и нападающий Павел Шэн.

    Состояние команды: За историческим сезоном 2022/23 «Адмирал» переживает переходный период, который уже стоил команде путевки в плей-офф.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинский клуб не оставляет попыток занять место в первой пятерке Востока перед выходом в плей-офф. В 63 играх они набрали 72 очка.

    В таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место, на 2 балла отставая от пятого «Автомобилиста» при равенстве сыгранных матчей. По дополнительным пунктам челябинцы опережают «Ладу».

    Последние матчи: Перед выездом на «Фетисов-Арену» «Трактор» остался без набранных очков в пяти матчах подряд. Поочередно команда Алексея Заварухина уступила «Ак Барсу» (1:4, 1:2), «Торпедо» (1:3) и «Амуру» (3:5, 2:4).

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    • Не сыграют: Этот матч из-за травм пропустят Семен Дер-Аргучинцев и Андрей Чибисов.

    Состояние команды: Остаток сезона «Трактор» проводит в интенсивной борьбе за право оказаться как можно выше в таблице Востока перед кубковой кампанией. Однако ее форменный спад значительно осложняет эту задачу.

    Статистика для ставок

    • Только в двух матчах из девяти последних в гостях «Трактор» победил

    • В феврале команда Алексея Заварухина не выиграла ни разу, а ее результативность лишь в одном матче преодолела рубеж в 2 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.58, ничья — в 3.85, а победа «Трактора» — в 2.02.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

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    Прогноз: В последнее время «Адмирал» демонстрирует относительно неплохие результаты дома, а «Трактор» на текущий момент выглядит совсем неважно.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 за 1.93.

    Прогноз: Ранее команда Тамбиева была способна отнять очки на своем льду даже у фаворитов. В нынешних условиях она также может претендовать на набранные баллы.

    Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.80.

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    «Адмирал» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» покажет хорошую результативность в домашней игре?
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