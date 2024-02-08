В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 8 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» провел 59 матчей, в которых набрал 84 очка. В таблице Восточной конференции он все еще занимает второе место, уступая разницу в 2 балла первому «Металлургу» Мг.

Последние матчи: В течение нескольких предыдущих недель «Авангард» сформировал крайне нестабильный отрезок, который состоял из противоположных в плане результатов матчей.

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Одна успешная встреча омичей граничила с непременным провалом, а текущую неделю команда Михаила Кравеца начала с голевого безумия на домашнем катке, где переехала СКА, забросив тому девять шайб (9:5).

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Не сыграют: На данный момент в составе «Авангарда» нет тех, кто пропустит предстоящей матч.

Состояние команды: В течение многих недель «Авангард» безуспешно пытается сместить «Магнитку» с позиции лидера Востока, хотя и демонстрирует достойные результаты вдолгую и сохраняет хорошие шансы на то, чтобы наконец-то добиться желаемого.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 60 матчей и сравнялся по этому показателю с лидером Запада — СКА. От первой позиции столичный клуб отстает на 5 баллов. Сейчас на его счету 78 набранных очков.

Последние матчи: В две предыдущие недели «Спартак» вместил небольшую серию без поражений. В нее вошли три встречи, позволившие забыть о предыдущем провальном отрезке.

Но домашняя игра с «Локомотивом» 31 января освежила незажившие раны красно-белых (1:2). Правда, уже спустя несколько дней команда Алексея Жамнова провела безупречную встречу с «Автомобилистом» (3:0).

Не сыграют: Вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин, нападающие Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Егор Филин — травмы.

Состояние команды: После затяжной полосы неудач «Спартак» постепенно прибавляет. Тем не менее его разрыв между лидерами не позволяет в ближайшее время присоединиться к их компании и навязать борьбу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.17, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.98.

В процессе неуступчивой борьбы за первое место на Востоке «Авангард» выдал ярчайший в сезоне матч, который явно отнял у него достаточно много сил.

Однако команде Михаила Кравеца важно не сходить с победной дистанции. А учитывая, что дома она играет со «Спартаком», форма которого по-прежнему вызывает опасения, шансы омичей на очередной успех будут высоки . Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.17.

В пяти матчах «Авангарда» из последних шести суммарно было забито минимум 6 голов. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.17.