В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 16 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Витязь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 52 матча, в которых набрал 67 очков и опустился на четвертое место в таблице Западной конференции. На один балл столичный клуб отстает от третьего СКА, имеющего встречу в запасе.

Последние матчи: К очередному матчу с «Витязем» «Спартак» готовится на фоне шести подряд поражений, что является для него худшим результатом сезона. И началась эта серия со встречи с подмосковным клубом в Балашихе (4:5 ОТ).

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В четырех следующих матчах из пяти команда Алексея Жамнова осталась вообще без набранных очков. Ее соперниками были ЦСКА (1:3), «Динамо» Москва (2:3 ОТ), «Динамо» Минск (1:3), СКА (2:5) и «Металлург» Мг (2:6).

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Не сыграют: Нападающие Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Иван Морозов — травмы.

Состояние команды: В нынешнем своем виде «Спартак» — это сбившийся с курса топ-клуб, который, вероятно, взял передышку перед финальным рывком. Тем не менее пауза в вопросе наборе очков ухудшает его текущую ситуацию из-за высокой конкуренции в верхней половине таблицы Запада.

«Витязь»

Турнирное положение: По итогам 50 матчей «Витязь» оказался девятым в таблице Западной конференции с 38 очками. Так, подмосковный клуб поднялся выше «Куньлуня» и «Сочи», но по-прежнему отстает от плей-офф на солидные 11 баллов.

Последние матчи: Январь начался для «Витязя» совсем непразднично: команду накрыла очередная серия неудач, в которую вошли четыре матча без побед, без набранных очков и с 4+ пропущенными голами.

Команда Дмитрия Кокорева проиграла СКА (1:6, 0:4), «Северстали» (3:4) и «Нефтехимику». Но в воскресенье «Витязь» подарил одну из главных сенсаций вечера, отняв 2 балла у «Локомотива» в Ярославле (2:1).

Не сыграют: Нападающий Скотт Уилсон — травма.

Состояние команды: Нынешний сезон «Витязь» закончит в компании неудачников, оставшись без кубковой весны. Тем не менее моментами команда Дмитрия Кокорева выдает неплохие по качеству матчи, дающие очередные светлые надежды на будущее.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается в 1.62, ничья — в 4.70, а победа «Витязя» — в 4.96.

«Спартак» проводит худший отрезок в текущем сезоне, который начался именно с матча с «Витязем» в Балашихе . Возможно, для красно-белых этот соперник стал неким психологическим барьером, который они попытаются преодолеть.

Тем не менее снижение показателей результативности и проблемы в обороне дарят шанс «Витязю». И несмотря на отсутствие значимых турнирных задач, команда Кокорева не отказывается от идеи уколоть какого-нибудь топ-соперника. «Спартак» и «Локомотив» это прочувствовали на себе.

Возможно, в предстоящем матче красно-белые прервут свою серию неудач, но вряд ли гости проиграют крупно. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с форой +1.5 за 2.00.

Предыдущий очный матч подарил восемь заброшенных шайб в основное время. Ожидая повторения подобного, в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — тотал больше 5.5 за 1.81.