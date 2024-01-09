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    «Автомобилист» сумеет заработать очки в Тольятти

    «Лада» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Автомобилист»
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    «Автомобилист» в игре с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Лада Арене» 9 января. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лада»

    Турнирное положение: В 49 играх «Лада» набрала 58 очков, с которыми опустилась на пятую строчку в Восточной конференции, позволив выйти вперед «Автомобилисту», от которого тольяттинцы теперь отстают на один балл.

    Последние матчи: В паре матчей ушедшего года «Лада» уже в который раз успела огорчить топ-советников нынешнего сезона. Так, на своем катке она была безжалостной к «Металлургу» Мг (5:1) и «Динамо» Москва (4:0).

    Однако за коротким периодом подъема последовала фаза разочарований. В трех последних матчах команда Олега Браташа проиграла — дважды «Авангарду» (1:2, 3:5) и один раз «Нефтехимику» (3:4 ОТ).

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    Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Никита Попугаев — травмы.

    Состояние команды: «Лада» вошла в новый этап форменного спада, что в целом для нее стало нормой последних месяцев. С учетом нынешних условий команде Олега Браташа будет крайне тяжело вернуться в первую тройку. Вероятно, ее ожидает борьба за середину зоны плей-офф.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: «Автомобилист» принял участие в 50 матчах, в которых сумел набрать 59 очков и подняться на четвертое место в Восточной конференции. Сейчас он обходил будущего соперника на один балл, проведя на игру больше.

    Последние матчи: Под конец 2023 года «Автомобилист» выдал 4-матчевую серию побед, которая была прервана 30 декабря в «Ледовом», где екатеринбуржцы уступили СКА (0:4).

    Что касается матчей января, то команде Николая Заварухина удалось одержать две победы из трех возможных. «Автомобилист» обыграл «Трактор» (4:3) и «Сочи» (4:1), но не сумел справиться с «Ак Барсом» (1:2).

    Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Казимов — травмы, под вопросом участие нападающего Владимира Кузнецова.

    Состояние команды: «Автомобилист» проводит свой лучший отрезок сезона. И это длится уже несколько недель. В результате серии значимых побед уральский клуб улучшил свои позиции в борьбе за середину зоны плей-офф, но едва ли готов претендовать на что-то большее вроде попадания в первую тройку.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 2.70, ничья — в 3.95, а победа «Автомобилиста» — в 2.40.

    К очередному домашнему матчу «Лада» подходит не в лучшей форме, особенно если посмотреть на ее разлад в защите, из-за которого тольяттинцы пропустили 8 голов в двух предыдущих играх.

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    «Автомобилист» же набрал превосходные по своим меркам кондиции — хоть и уступил в Казани — благодаря чему способен на данном этапе чемпионата отнимать очки у соперников уровня «Лады».

    С учетом проблем «Лады» в обороне, команда Николая Заварухина может провести результативную встречу, по итогам которой покинет каток с набранными очками. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.04.

    Упомянутые выше факты дают право рассчитывать на хорошую в плане заброшенных шайб событийность. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.90.

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