В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 19 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Питтсбург»

В нынешней регулярке «Питтсбург» не участвует в гонке лидеров. Единственная цель клуба из Пенсильвании — заработать право сыграть плей-офф. Но и эту задачу в ходе конкурентной борьбы можно провалить.

Сейчас «Питтсбург» — по итогам 29 проведенных встреч — занимает 13-е место в Восточной конференции с 29 очками. От зоны первой восьмерки клуб из одноименного города в Пенсильвании отстает на 4 балла.

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После победы над «Тампой-Бэй» 1 декабря (4:2) команда Майка Салливана потерпела четыре поражения подряд, чего в текущем сезоне с ней случалось. При этом дважды «Пингвинз» провалили дерби с «Филадельфией», которое обусловлено локальной принципиальностью.

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Ближе ко второй половине месяца «Питтсбургу» удалось на время забыть о неудачах благодаря победам над аутсайдерами уровня «Аризоны» (4:2) и «Монреаля» (4:3 Б). Но в очередной встрече с высококлассным соперником — «Торонто» — «Пингвинз» оказались беспомощны (0:7).

«Миннесота»

«Миннесота», входившая в преддверии сезона в список претендентов на место в зоне плей-офф, бездарно провела осеннюю кампанию. Но теперь клуб из Сент-Пола — с новым тренером — намерен вернуть то, что было потеряно на старте.

В 28 матчах «Миннесота» набрала 28 очков, с которыми занимает 11-е место в Западной конференции. На 4 балла «Уайлд» отстают от топ-8, которую замыкает «Аризона». На фоне «Койотис» «Минни» имеет две встречи в запасе.

С Джоном Хайнсом во главе «Миннесоте» — в период с 29 ноября по 6 декабря — удалось одержать четыре победы подряд. Более продолжительного отрезка в текущем сезоне у нее не было. Но за серией успешных матчей последовали очередные поражения.

К ее счастью, ряд неудачных игр был оперативно прерван и перекрыт тремя победами в последних встречах. Так, «Миннесота» одержала верх над «Сиэтлом» (3:0), «Калгари» (3:2 Б) и «Ванкувером» (2:1 Б).

Прогноз и ставка

На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.40, а на победу «Миннесоты» — 2.60.

После нескольких неудач на территории Канады обновленная «Миннесота» вернула победный ритм и выиграла в трех встречах подряд, справившись с крепкими командами Запада.

В текущей форме «Уайлд» даже на катке «Пингвинз» могут сыграть первым номером, завладев инициативой , учитывая, в каких кондициях находится клуб из Пенсильвании.

В декабре «Питтсбург» провалил почти все матчи против топ-команд, поэтому наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит за 2.60.

Остаются актуальными и проблемы «Пингвинз» при игре на своей половине. Оборона — один из самых слабых элементов строения команды Салливана. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 2.08.