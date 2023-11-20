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    «Чикаго» получит шанс прервать серию поражений

    «Чикаго» — «Баффало». Ставка и прогноз (к. 2.39) на хоккейный матч НХЛ 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Баффало»
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    Ник Фолиньо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 20 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    В преддверии сезона «Чикаго» усилился талантом, который в будущем может стать главным лицом франшизы. Тем не менее заброшенные шайбы Коннора Бедарда не делают команду конкурентоспособной в контексте борьбы за плей-офф.

    В 15 матчах клубу из одноименного города в штате Иллинойс удалось набрать всего 10 очков, с которыми он рухнул на 15-е место в Западной конференции. Всего 3 очка отделяют его от главного неудачника стартового этапа регулярки — «Сан-Хосе».

    Последний момент триумфа «Блэкхокс» пережили 10 ноября, когда они отправились в гости к «Тампе-Бэй». Вопреки ожиданиям, аутсайдер одержал победу (5:3), а Коннор Бедард закончил встречу с 2+2 по системе «гол+пас».

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    Но после сенсации на «Амали Арене» на команду Люка Ричардсона посыпались очередные неудачи: сперва «Чикаго» проиграл «Флориде» (3:4), а затем получил от «Тампы» ответку (2:4). В последней встрече «Блэкхокс» уступили «Нэшвиллу» (2:4).

    «Баффало»

    Перед началом текущего сезона «Баффало» не рассматривался в качестве претендента на выход в плей-офф: команда находится на сложном этапе перестройки и явно не готова к конкурентной борьбе на длинной дистанции.

    В 17 матчах «Сэйбрз» набрали 15 очков, с которыми занимают 15-е место в Восточной конференции, на 3 балла опережая последний «Коламбус». На 4 очка команда отстает от позиций в первой восьмерке, но ей вряд ли позволят туда попасть более статусные соперники.

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    • В пяти предыдущих матчах команда Дона Гранато потерпела четыре поражения. В двух таких встречах она была разгромлена с разницей в 3+ шайбы, а последние 2 очка ей достались в игре с «Миннесотой» 11 ноября (3:2).

    За встречей с «Уайлд» последовали еще три матча, но, как было упомянуто ранее, закончились они неудачно. Сперва «Баффало» крупно отлетел от «Питтсбурга» (0:4) и «Бостона» (2:5), а затем отдал 2 очка «Виннипегу» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Чикаго» букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 4.60, а на победу «Баффало» — 1.95.

    К очередному домашнему матчу «Чикаго» подходит с серией поражений, в рамках которой он пропускал по 4 шайбы в каждой игре. Однако без достойного сопротивления, оказанного элитным соперникам вроде «Флориды» или «Тампы-Бэй», «Блэкхокс» каток не покидали.

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    В ближайшем матче серию можно прервать, поскольку в гости к «Чикаго» едет «Баффало», форма которого также далека от оптимальной. Безусловно, на своей территории Бедард и компания способны справиться с таким соперником.

    Несмотря на предматчевые расклады, «Баффало» в нынешнем состоянии едва ли может считаться реальным фаворитом. Наши прогноз и ставка — «Чикаго» победит с форой 0 за 2.39.

    Учитывая количество пропущенных шайб «Баффало» в последних играх — от трех и более — высокая результативность хозяев в этой встрече не ставится под сомнение. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Чикаго» больше 2.5 за 1.82.

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