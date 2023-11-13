В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 13 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

После яркой и сенсационной сентябрьской кампании «Сочи» потерял все то, над чем так кропотливо работал в течение первого месяца регулярки. Вместо условной возможности закрепиться в пятерке лидеров Запада, для южан было бы чудом хоть как-то пролезть в зону топ-8. Но пока и это представляется с трудом.

В 29 играх «Сочи» набрал 26 очков, с которыми занимает девятое место в конференции, на 4 балла отстав сразу от трех соперников — СКА, ЦСКА и «Северстали». Кажется, только с череповецким клубом южане теоретически могут побороться за восьмую позицию.

С 30 октября команду Дмитрия Кокорева преследует серия поражений, разросшаяся до семи матчей. Только раз за текущий период сочинцам достался один балл, при этом их результативность чаще ограничивалась всего одной заброшенной шайбой.

Все прогнозы на КХЛ

Серия тотальных разочарований стартовала с двух матчей в «Большом» против «Динамо» Москва. Оба закончились разгромным провалом (1:6, 2:5). В остальных играх «Сочи» уступил «Амуру» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Салавату Юлаеву» (1:3) и минскому «Динамо» (1:2, 2:6).

«Витязь»

Сменив тренера одним из первых в текущем сезоне, «Витязь» надеялся на улучшения, которые позволили бы ему войти в гонку за места в первой восьмерке. Однако с момента назначения Дмитрия Рябыкина в результатах подмосковный клуб не сильно прибавил.

По-прежнему «Витязь» идет 11-м в Западной конференции с 20 очками, набранными в 29 встречах. На 5 баллов он отстает от десятого «Куньлуня», а расстояние от топ-8 увеличилось до 10 очков.

Как и будущий соперник, команда Дмитрия Рябыкина неделями ранее пережила серию поражений. В нее вошли пять матчей, в двух из которых «Витязю» удалось набрать по одному баллу. И, как в ситуации с «Сочи», его результативность ограничивалась одной-двумя заброшенными шайбами.

Поочередно «Витязь» уступил «Амуру» (2:4), «Сибири» (2:3 Б), СКА (2:3 Б), «Динамо» Москва (1:3) и «Торпедо» (1:4). В последней встрече подмосковному клубу впервые в ноябре удалось победить. В Балашихе он разделался с «Северсталью» (5:3).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.20, а на победу «Витязя» — 2.44.

Прогноз

К матчу с последним клубом Запада «Сочи» подходит в ужасной форме, которая характеризуется не только поражениями и в целом слабой игрой в обороне, но и явными проблемами с реализацией. Заброшенные шайбы южанам даже крайне тяжело.

Однако и календарь у сочинцев был сложный, в ближайшей встрече они получат равного по силе и статусу соперника. И вот на фоне «Витязя» команда Кокорева — на своем катке — может раскрыться и показать совершенно другой результат .

Ставка

От двух аутсайдеров Запада — с их далекими от идеала сильными линиями — можно ожидать результативную игру, в которой 2 очка достанутся хозяевам. Наши прогноз и ставка — «Сочи» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.

Ни в одном из семи последних матчей южане не забрасывали больше двух шайб. Кажется, во встрече с соперником уровня «Витязя» этот показатель можно улучшить. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 1.82.