В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В новом сезоне «Трактор» стал ярким представителем категории «середняков», которые выдают разные по качеству и по результатам отрезки. К примеру, недавно челябинцы пережили 3-матчевую серию поражений, а в двух последних шли без потерь.

В 14 играх «Трактор» заработал 16 очков и закрепился на шестом месте в Восточной конференции. На 3 балла он успел отодвинуться от седьмого «Авангарда», который, правда, провел на три встречи меньше. А худшие дополнительные показатели отделяют челябинцев от выше идущих «Автомобилиста» и «Сибири».

За этот период «Трактор» забросил 30 шайб — 2.14 за матч в среднем. Сейчас данный показатель, учитывая количество игр, является одним из самых скромных в конференции. Пропустила команда Анвара Гатиятулина 33 гола, вполне приемлемые цифры.

Все прогнозы на КХЛ

Как было упомянуто выше, в двух последних матчах «Трактор» победил. Оба раза это было сделано в волевом стиле, в овертайме и с минимальным количеством заброшенных шайб в основное время. Соперниками челябинцев были «Спартак» (2:1 ОТ) и «Сибирь» (2:1 ОТ).

«Салават Юлаев»

После относительно неплохих результатов в начале прошлого месяца «Салават Юлаев» заметно сдал. В четырех матчах из пяти последних он проиграл, не забросив ни одной шайбы в двух встречах.

По итогам 12 матчей уфимский клуб занимает восьмое место в Восточной конференции с 12 очками в активе. Всего на один балл он опережает девятый «Амур» при равенстве проведенных встреч, а также на одно очко отстает от седьмого «Авангарда». Все максимально плотно.

В 12 играх команда Виктора Козлова забросила 27 шайб при 24 пропущенных. В данный момент статистика результативности является одной из самых скромных в конференции, в то время как оборона по-прежнему входит в тройку самых надежных на Востоке.

Несмотря на кажущуюся неприступной защиту, «Салавату Юлаеву» не удается избегать поражений. После победы над «Трактором» 27 сентября (5:3), которая является сейчас последней, уфимцы уступили «Металлургу» Мг (0:1) и «Ладе» (2:3).

Коэффициенты

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.42, на ничью — 3.78, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.55.

Прогноз

Что игра «Трактора», что стиль «Салавата Юлаева» в данный момент несовместимы с понятием «результативный хоккей». Если эти клубы и забивают много, то только в тех редких случаях, когда этого требует соперник. В очном матче намечается крайне осторожное владение, много борьбы и низкие скорости. Разумеется, это негативно отразится на общей зрелищности .

Ставка

При всех своих проблемах «Салават» остается одним из самых надежных клубов Востока по игре в обороне, поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.11.