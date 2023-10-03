В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Нагорном» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Недавняя безупречная серия торпедовцев была подпорчена крупным домашним поражением. Однако запаса очков хватило клубу из Нижнего Новгорода для того, чтобы остаться на вершине Запада.

На первом месте «Торпедо» находится с 19 баллами по итогам 12 матчей. Главными преследователями нижегородцев являются «Локомотив» и «Динамо» Москва, от которых лидер дистанцировался на один балл при равенстве проведенных встреч.

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По-прежнему команда Игоря Ларионова остается одной из самых забавных среди всех представителей Запада. В 12 матчах торпедовцы положили 41 шайбу при 28 пропущенных. Защита нижегородцев входит в четверку самых надежных в конференции.

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Упомянутая выше победная серия «Торпедо» состояла из четырех матчей. В период с 20 по 28 сентября команда Ларионова обыграла «Витязь» (3:1, 4:1), «Динамо» Минск (4:3), «Ак Барс» (2:1 ОТ). И только во встрече с «Сочи» этот отрезок был уничтожен (2:5).

«Авангард»

Во второй половине сентября «Авангард» заметно сдал. В последних пяти матчах он потерпел четыре поражения, трижды пропустив по 4+ шайбы. Такие результаты крайне негативно отражаются на его турнирном положении.

После 11 матчей омичи остаются седьмыми в Восточной конференции с 13 очками. На один балл команда Михаила Кравеца опережает восьмой «Салават Юлаев» при равенстве приведенных встреч и на два очка — девятый «Амур».

К этому моменту «Авангард» отличился 28 раз. Его атакующая линия не входит даже в пятерку лучших на Востоке. Пропустили омичи 33 шайбы, что является четвертым самым слабым показателем в конференции.

В 20-х числах сентября команда Кравеца проиграла четырежды. Ее соперниками были «Сибирь» (3:4), «Нефтехимик» (1:2 ОТ), «Автомобилист» (1:5) и «Динамо» Москва (0:6). Выпутаться из этого мрака (хотя бы на время) омскому клубу удалось в матче с «Куньлунем» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.15, а на победу «Авангарда» — 2.84.

Прогноз

Лидера Запада не может устраивать последний результат. Крупное поражение от «Сочи» на своей территории — это не то, на что рассчитывала требовательная команда Ларионова, поэтому в преддверии предстоящей встречи она провела работу над ошибками и готова к очередным свершениям.

Очевидно, что «Авангард» находится не в лучших кондициях, поэтому его возможность противостоять топ-соперникам ставится сейчас под сомнение .

Ставка

Нижегородцы будут крайне мотивированы, ведь на кону их промежуточное лидерство в конференции. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит за 2.12.

Результативность «Торпедо» в двух последних играх заметно упала, но для победы над нынешним «Авангардом» им не понадобится большое количество заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.02.