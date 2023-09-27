В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Концовка прошлой недели оказалась крайне неудачной для «Салавата Юлаева», который потерпел два поражения и на фоне более успешной игры конкурентов опустился на восьмую строчку в Восточной конференции с 10 очками.

В девяти встречах уфимская команда забросила 20 шайб и пропустила 17. По результативным действиям «Салават Юлаев» демонстрирует второй худший показатель на Востоке, уступая только «Амуру», а вот по игре в обороне команда Виктора Козлова является лучшей во всей лиге.

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Несмотря на скромную по меркам крепкого середняка результативность, в составе «Салавата» есть ярко выраженные лидеры атаки. По заброшенным шайбам первым в клубе является Вячеслав Лещенко (6+1), а по обеим основным метрикам (включая ассисты) — Александер Хмелевский (4+3).

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В начале минувшей семидневки «Салават Юлаев» добился побед над «Торпедо» (1:0 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:2), после чего случились упомянутые поражения. Уфимцы проиграли «Автомобилисту» (0:1) и «Ак Барсу» (2:4).

«Трактор»

Челябинский клуб остается одним из самых нестабильных среди всех представителей Восточной конференции. Чередуя небольшие победные отрезки сериями поражений, он заработал 12 очков и занял шестое место в таблице.

В 11 матчах «Трактор» забросил 23 шайбы при 26 пропущенных. Цифры по игре в нападении входят в пятерку самых низких в конференции, в то время как в защите у команды Анвара Гатиятулина все относительно спокойно, если смотреть на других середняков и даже топов.

На данном этапе чемпионата активнее остальных в нападении «Трактора» себя проявляет Антон Бурдасов, набравший 8 очков в 11 матчах (5+3). Новичок Семен Дер-Аргучинцев (5+2) и форвард Сергей Калинин (1+5) входят в тройку самых полезных ребят.

На прошлой неделе «Трактор» провел три встречи, в которых завоевал всего одно очко. Поочередно челябинцы уступили «Ладе» (1:2), «Сочи» (3:4) и «Спартаку» в овертайме (2:3 ОТ). В начале новой семидневки команда Гатиятулина взяла реванш у «Лады» (1:0 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 3.94, а на победу «Трактора» — 2.74.

Прогноз

В двух проигранных матчах прошлой недели «Салават Юлаев» не был безнадежен. Его реализация хромала, но активность в атаке присутствовала. В ближайшее время уфимцы попытаются исправить ситуацию , а матч с «Трактором» — идеальная для этого возможность.

Конечно, в таблице челябинцы выше, но к их игре возникают вопросы, в частности, к обороне.

Ставка

Учитывая тот факт, что в очном матче встретятся одни из самых скромных в плане заброшенных шайб команды Востока, игра не будет событийной, но свои два очка хозяева возьмут. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТМ 5.5 за 3.34.

На домашнем льду команда Козлова является очевидным фаворитом. Она явно опечалена последними событиями, поэтому ее устроит только уверенная победа. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 2.69.