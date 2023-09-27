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    «Салават Юлаев» оставит в прошлом неудачи последних дней

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Ставка и прогноз (к. 3.34) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2023 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Салават Юлаев»

    Концовка прошлой недели оказалась крайне неудачной для «Салавата Юлаева», который потерпел два поражения и на фоне более успешной игры конкурентов опустился на восьмую строчку в Восточной конференции с 10 очками.

    В девяти встречах уфимская команда забросила 20 шайб и пропустила 17. По результативным действиям «Салават Юлаев» демонстрирует второй худший показатель на Востоке, уступая только «Амуру», а вот по игре в обороне команда Виктора Козлова является лучшей во всей лиге.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Трактор

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    Несмотря на скромную по меркам крепкого середняка результативность, в составе «Салавата» есть ярко выраженные лидеры атаки. По заброшенным шайбам первым в клубе является Вячеслав Лещенко (6+1), а по обеим основным метрикам (включая ассисты) — Александер Хмелевский (4+3).

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    В начале минувшей семидневки «Салават Юлаев» добился побед над «Торпедо» (1:0 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:2), после чего случились упомянутые поражения. Уфимцы проиграли «Автомобилисту» (0:1) и «Ак Барсу» (2:4).

    «Трактор»

    Челябинский клуб остается одним из самых нестабильных среди всех представителей Восточной конференции. Чередуя небольшие победные отрезки сериями поражений, он заработал 12 очков и занял шестое место в таблице.

    В 11 матчах «Трактор» забросил 23 шайбы при 26 пропущенных. Цифры по игре в нападении входят в пятерку самых низких в конференции, в то время как в защите у команды Анвара Гатиятулина все относительно спокойно, если смотреть на других середняков и даже топов.

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    • На данном этапе чемпионата активнее остальных в нападении «Трактора» себя проявляет Антон Бурдасов, набравший 8 очков в 11 матчах (5+3). Новичок Семен Дер-Аргучинцев (5+2) и форвард Сергей Калинин (1+5) входят в тройку самых полезных ребят.

    На прошлой неделе «Трактор» провел три встречи, в которых завоевал всего одно очко. Поочередно челябинцы уступили «Ладе» (1:2), «Сочи» (3:4) и «Спартаку» в овертайме (2:3 ОТ). В начале новой семидневки команда Гатиятулина взяла реванш у «Лады» (1:0 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 3.94, а на победу «Трактора» — 2.74.

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    Прогноз

    В двух проигранных матчах прошлой недели «Салават Юлаев» не был безнадежен. Его реализация хромала, но активность в атаке присутствовала. В ближайшее время уфимцы попытаются исправить ситуацию, а матч с «Трактором» — идеальная для этого возможность.

    Конечно, в таблице челябинцы выше, но к их игре возникают вопросы, в частности, к обороне.

    Ставка

    Учитывая тот факт, что в очном матче встретятся одни из самых скромных в плане заброшенных шайб команды Востока, игра не будет событийной, но свои два очка хозяева возьмут. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТМ 5.5 за 3.34.

    На домашнем льду команда Козлова является очевидным фаворитом. Она явно опечалена последними событиями, поэтому ее устроит только уверенная победа. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 2.69.

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» оставит в прошлом неудачи последних дней
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