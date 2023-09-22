В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Уфимская команда продолжает улучшать свои позиции в Восточной конференции. Актуальная серия побед позволила ей подняться на третью строчку в таблице с 10 очками по итогам семи встреч.

В семи матчах «Салават Юлаев» отметился 18 заброшенными шайбами — вполне скромный показатель на фоне других топ-клубов. Но сильной стороной команды Виктора Козлова остается ее оборона. В новом сезоне уфимцы пропустили всего 12 шайб. В данный момент это лучшая статистика во всем чемпионате.

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Самым забивным в составе «Салавата Юлаева» после семи встреч стал Вячеслав Лещенко. Новичок, прибывший из «Нефтехимика», успел набрать 5+1 по системе «гол+пас». Хорошо сезон начал и Александер Хмелевский (4+2).

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К игре с «Автомобилистом» «Салават Юлаев» подходит с серией из трех побед, которая стартовала с триумфа в «Зеленом дерби» (3:2). После матча с «Ак Барсом» команда Козлова разобралась с «Торпедо» (1:0 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:2).

«Автомобилист»

После довольно неплохого начала — где была добыта победа и над «Салаватом» — форма екатеринбургского клуба пошла на спад. Это печально отражается и на результатах, и на позиции в конференции.

По итогам 9 матчей «Автомобилист» опустился на пятую строчку с 10 очками. За этот период команда Николая Заварухина забросила 21 шайбу и попала в четверку сильнейших в конференции по игре в нападении. Пропустить клуб с Урала успел 18 шайб.

Звездный легионер «Автомобилиста» Стефан Да Коста стал лидером команды по результативным передачам (и заодно по набранным баллам) (1+6), а Кертис Волк (3+3) и Алексей Макеев (3+2) входят в тройку лучших бомбардиров клуба, радуя в большей степени заброшенными шайбами.

В отличие от своего будущего соперника, «Автомобилист» проводит провальный отрезок, в который уже вошли три поражения. Екатеринбуржцы проиграли «Трактору» (1:2) и дважды «Металлургу» Мг (2:4, 1:2 Б).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.05, а на победу «Автомобилиста» — 2.66.

Прогноз

У себя дома «Салават» крайне решителен. Команда Козлова справляется с соперниками разных весовых категорий и остается одной из самых надежных по игре в обороне.

«Автомобилист» же не может похвастаться стабильностью , но в ближайшее время постарается встать на победный поток и набирать очки не только в единичных случаях, а и сериями. Кажется, команда Заварухина готова к упорному противостоянию на льду «Салавата», но сама встреча, учитывая специфику соперников, любящих низовые исходы, может продлиться дольше трех периодов.

Ставка

В Уфе команды не будут играть открыто и на высоких скоростях. От этого пострадает результативность, а сам матч перевалит за основное время. Наши прогноз и ставка — ничья — с коэффициентом 4.05.

В первом очном матче, который был сыгран в Екатеринбурге, три заброшенные шайбы стали пределом. Поэтому в качестве альтернативы можно выбрать ставку — «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.47.