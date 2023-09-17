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    Не самое завидное положение СКА начнет улучшаться в ближайшем матче

    СКА — «Сибирь». Ставка и прогноз (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Сибирь»
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    Брендан Лайпсик
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Сентября 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    СКА

    Активная кампания в межсезонье явно не оправдывает завышенных ожиданий на старте чемпионата. Мощнейший состав СКА остается таковым лишь на бумаге. Сами того не заметив, санкт-петербуржцы опустились на десятое место в Западной конференции с 4 очками.

    Проведя шесть матчей, команда Романа Ротенберга забросила всего 11 шайб при 14 пропущенных. В атаке СКА — при всех своих возможностях — имеет третью худшую статистику на Западе, уступая лишь «Локомотиву» и «Витязю».

    Коэффициенты матча СКА — Сибирь

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    Когда в команде собраны таланты уровня Гальченюка, Толчинского, Грицюка, Лайпсика или Хайруллина, от нее нормально требовать большего, но пока лидером СКА по очкам является защитник Александр Никишин (2+4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Текущая серия СКА состоит из четырех подряд поражений. Начата она была на прошлой неделе, когда команда Ротенберга находилась в разъездах. В гостях она проиграла «Торпедо» (3:4) и «Локомотиву» (2:3). На этой неделе санкт-петербуржцы провели две встречи дома. В «Ледовом» они уступили «Спартаку» (0:3) и «Динамо» Москва (1:3).

    «Сибирь»

    Изначально было очевидно, что «Сибирь» с ее перестройками ждет непростой сезон. И в данный момент худшие опасения оправдываются. Новосибирцам трудно дается набор очков. Сейчас в их активе 5 баллов после 6 матчей и девятая строчка на Востоке.

    За этот отрезок команда Дэвида Немировского забросила 11 шайб, а пропустила 18. Если взглянуть на оборону, то в конференции это второй худший показатель. Цифры же в атаке вносят «Сибирь» в тройку слабейших.

    Ведущим форвардом «Сибири» в эти мрачные дни является Николай Прохоркин — новичок, ранее принадлежавший СКА. В шести играх 29-летний нападающий набрал 4 очка (2+2). Но его усилий явно недостаточно для того, чтобы команда начала побеждать.

    В матче 9 сентября «Сибирь» была разгромлена «Автомобилистом» (1:6). Эта встреча запустила серию, в которую сейчас входят три поражения. На текущей неделе команда Немировского уступила «Амуру» (1:2 Б) и «Сочи» (2:4).

    Коэффициенты

    На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 5.20, а на победу «Сибири» — 6.00.

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    Прогноз

    Ситуация для СКА складывается катастрофически. Да, впереди длинная дистанция, но происходящее на старте сезона не может устраивать клуб, который в прошлой регулярке сносил все на своем пути.

    Четыре подряд поражения санкт-петербуржцы потерпели от соперников, которые сейчас близки к идеальным кондициям, но в домашнем матче с «Сибирью» шансов на победу будет в разы больше. Команда Немировского так и не нашла свою игру, тренер безуспешно экспериментирует со звеньями, а конкуренты этим пользуются. Кажется, на классе хозяева предстоящей встречи смогут разобрать понурых гостей из Новосибирска.

    Ставка

    После нетипичной серии поражений два очка — единственный подходящий вариант для команды Ротенберга. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТМ 5.5 за 2.30.

    В трех матчах из четырех проигранных именно СКА открывал счет. На своем катке он также попытается добиться раннего преимущества, не упуская его в дальнейшем. Наш альтернативный прогноз — СКА победит в первом периоде за 2.03.

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    СКА — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на хоккей. Не самое завидное положение СКА начнет улучшаться в ближайшем матче
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