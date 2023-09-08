В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Первое поражение в сезоне не лишило «Ак Барс» самой верхней строчки в Восточной конференции, хотя и неприятный осадок явно оставило, особенно после мощного вкатывания в этот чемпионат.

В данный момент казанцы имеют 4 очка и разницу забитых и пропущенных 11:8. В атаке «Ак Барсу» нет равных на всем Востоке. Это стало возможным благодаря двум крупным победам в дебюте — над ЦСКА (5:2) и «Трактором» (5:3).

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Несмотря на внушительную разницу в счете, комфортно команде Зинэтулы Билялетдинова не было ни разу, особенно во встрече с гостями из Челябинска, которые дважды по ходу игры имели преимущество в две шайбы.

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Но вернемся к последнему матчу. На «Татнефть-Арене» состоялась самая громкая сенсация игрового дня. «Ак Барс» уступил «Сочи» (1:3). Единственную шайбу в составе казанцев в большинстве забросил Вадим Шипачев. Всего же хозяева нанесли 31 бросок в створ, установив плачевную реализацию 3.23%.

«Куньлунь»

Как бы дальше ни сложилась ситуация, здесь и сейчас «Куньлунь» является главной сенсацией чемпионата. Представители Китая добились трех побед в трех матчах и остались единственными на Западе со стопроцентным показателем по набору очков.

После трех игр «Куньлунь» закономерно лидирует в конференции с 6 баллами и разницей голов 11:6. Чтобы была понятнее вся картина, необходимо напомнить, что пекинцы забросили больше шайб, чем СКА, «Торпедо» и ЦСКА, которые также провели по три встречи.

Яркий старт «Куньлуня» стал возможен благодаря гостевому визиту к «Спартаку», на льду которого сохранялась острота в течение всего игрового времени. Непростой матч — с промежуточным перевесом «Ред Стар» в две шайбы — китайской команде удалось довести до победы на нервах и характере (4:3).

Гораздо легче «Куньлуню» было в матче с «Сочи». В Мытищах команда Виктора Игнатьева разгромила аутсайдера всухую (3:0). Еще один стихийный раунд состоялся 6 сентября против «Динамо» Минск. В очередной раз, несмотря на трудности, победа досталась поверившим в себя пекинцам (4:3).

Коэффициенты

На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.70, а на победу «Куньлуня» — 6.00.

Прогноз

Поражение «Ак Барса» от «Сочи» стало потрясением для команды Билялетдинова и напомнило ей о том, что сбрасывать темп после двух уверенных побед на старте нельзя. Осечка в игре с очевидным аутсайдером — чистейшая случайность, и это казанцы постараются доказать в ближайшее время.

Ставка

В двух матчах из трех «Ак Барс» не забрасывал меньше 5 шайб , да и «Куньлунь» начал эту регулярку космически. Кажется, в предстоящем матче неизбежен верх, однако два очка достанутся фавориту. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.30.

На начальном этапе сезона китайский представитель лиги выходил вперед в первом периоде в двух встречах из трех, а еще в одном матче сыграл вничью. Вероятно, в такой форме гости смогут продержаться стартовые 20 минут и на «Татнефть-Арене». Наш альтернативный прогноз — «Куньлунь» победит в первом периоде с форой 0 за 3.26.