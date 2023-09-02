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    «Куньлунь» не станет наглухо закрываться и пассивно наблюдать за «Спартаком»

    «Спартак» — «Куньлунь». Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Куньлунь»
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    «Куньлунь» в контрольном матче со «Спартаком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Спартак» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2023 года

    «Спартак»

    Долгое время в течение прошлого сезона «Спартак» имел неплохие шансы на то, чтобы успешно квалифицироваться в плей-офф. Эпизодически команда выдавала короткие победные отрезки, но решить главную задачу не сумела.

    По итогам регулярного чемпионата «Спартак» оказался девятым, проиграв важнейшие матчи прямым конкурентам. Провальная прошлая кампания заставила руководство красно-белых действовать. Так, в команду был приглашен новый тренер — Алексей Жамнов.

    Коэффициенты матча Спартак — Куньлунь Ред Стар

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    Иван Морозов, Александр Бурмистров и Павел Порядин стали основными усилениями московского клуба в межсезонье, которое, к слову, «Спартак» провел с размахом: семь матчей — семь побед, да еще и все в основное время.

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    Трижды в товарищеских встречах «Спартак» забивал не менее четырех голов и только в трех матчах пропустил по 2+ шайбы. Среди значимых побед стоит упомянуть игры с «Динамо» Москва (3:1), «Северсталью» (6:4) и ЦСКА (3:1).

    «Куньлунь»

    Ежегодно «Куньлунь» входит в список потенциальных неудачников чемпионата. И на то есть свои причины, из-за которых эти ожидания подтверждаются. Так было и в прошлом сезоне, в котором «Куньлунь» занял предпоследнее место на Западе.

    Но подмосковные пекинцы не отчаиваются и затевают очередную перестройку. У команды снова сменился тренер. Руководить «Куньлунем» будет Виктор Игнатьев. При этом состав «Ред Стар» также расширился.

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    • В частности, представлять один из слабейших брендов Запада отныне будут Спенсер Фу, Нолан Мойл и Остин Вон. Пожалуй, это самые яркие подписания «Куньлуня», с которыми клуб готовится к новому этапу своего развития.

    В предсезонной кампании «Куньлунь» провел восемь матчей. В четырех удалось победить, еще в одном была ничья в основное время. Обыграла команда Игнатьева «Ладу» (3:2), «Нефтехимик» (6:1), АКМ (3:2 Б), «Витязь» (4:0) и «Амур» (4:3 Б).

    Коэффициенты

    Победа «Спартака» рассматривается букмекерами за 1.77, ничья — за 4.40, а на победу «Куньлуня» дается коэффициент 3.85.

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    Прогноз

    После провального прошлого сезона «Спартак» собирается включиться в борьбу за кубковую весну. Вот только без ушедшего Александра Хохлачева — лидера атаки москвичей — сделать это будет не так просто.

    Но какое дело «Куньлуню» до планов «Спартака»? Пекинцы из Подмосковья также устали быть вечными аутсайдерами, поэтому в межсезонье они устроили закупку и неплохо укомплектовали состав, с которым можно претендовать на нечто большее, чем просто 10-е место в таблице, поэтому в первом гостевом матче «Куньлунь» постарается выложиться на максимум. И уж точно в его действиях не будет тотальной безнадеги.

    Ставка

    На предсезонке команда Виктора Игнатьева забрасывала минимум 2 шайбы в семи матчах из восьми. Почему бы это не продемонстрировать и в регулярке, да еще и в игре с соперником, оборона которого моментами трещит по швам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 2.00.

    Если гости нащупают свою игру, то смогут увезти из Москвы хоть какие-то очки. В качестве альтернативы предлагаем поверить в чудо и обратить внимание на исход — «Куньлунь» не проиграет за 2.08.

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    «Спартак» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» не станет наглухо закрываться и пассивно наблюдать за «Спартаком»
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