ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардНесостоявшийся наследник Клоппа. Что дальше для Стивена Джеррарда? Роберто ФирминоТрансферный дайджест. 16-22 мая «Ньюкасл»«Ньюкасл» — «Лестер» 0:0. Онлайн
  • 00:02
    • «Ньюкасл» сыграл вничью с «Лестером» и впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
  • 23:45
    • «Эмполи» неожиданно разбил «Ювентус»
  • 22:13
    • «Ювентус» лишили 10 очков
  • 21:45
    • Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск
  • 21:08
    • «Химки» лишились шансов остаться в РПЛ по итогам сезона
  • 20:57
    • «Пари НН» разгромил «Сочи»
    Все новости спорта

    Словаки хлопнут дверью на прощание?

    Словакия — Норвегия. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч чемпионата мира, 23 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2023 Прогнозы на сборную Норвегии Прогнозы на сборную Норвегии
    Прогноз и ставки на Словакия — Норвегия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Словакия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «Арене Рига» 23 мая. Начало встречи — в 12:20 мск. Словакия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Словакия

    Сборная Словакии в последних матчах что-то совсем сдулась и играет с таким большим скрипом, что даже не и не скажешь, хватит ли у неё сил на сборную команду Норвегии.

    Подопечные Рэмзи сами виноваты в том, что проиграли сборной команде Казахстана, которая обыграла куда более мастеровитую сборную из центральной части Европы и значительно осложнила ей шансы на попадание в плей-офф.

    В последнем своём поединке словаки провели невзрачную игру против словенцев, которую выиграли с футбольным счетом 1:0.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Словакам путь в плей-офф уже точно закрыт, поскольку латышей они могут догнать только по количеству очков (и то если те проиграют), а по личным встречам перевес на стороне коллектива Витолиньша.

    Норвегия

    Сборная Норвегии сотворила одну из самых главных сенсаций нынешнего чемпионата, обыграв сборную Канады по буллитам.

    За этот результат подопечным Юхансона можно простить буквально все, поэтому уже даже задача максимум на этот чемпионат мира решена.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скандинавам предстоит сыграть последний матч на турнире против словаков. И нет никаких гарантий, что в этом поединке победят как раз подопечные Рэмзи, если учитывать их последние результаты по групповому этапу.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 5.85, на гостей — 7.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Словаки обязаны выигрывать у норвежцев, поскольку класс команд несопоставим.

    Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой и много голов в ней мы не увидим.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Бюрель — Канепи
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Линетт — Буча
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Баэс — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Котов — Гертс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карацев — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рахимова — Эль-Аллами
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пелья — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:20
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сердарушич — О’Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пелья — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Варильяс — Черундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монфис — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словакия — Норвегия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на хоккей. Словаки хлопнут дверью на прощание?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры