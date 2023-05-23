В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «Арене Рига» 23 мая. Начало встречи — в 12:20 мск. Словакия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Сборная Словакии в последних матчах что-то совсем сдулась и играет с таким большим скрипом, что даже не и не скажешь, хватит ли у неё сил на сборную команду Норвегии.

Подопечные Рэмзи сами виноваты в том, что проиграли сборной команде Казахстана, которая обыграла куда более мастеровитую сборную из центральной части Европы и значительно осложнила ей шансы на попадание в плей-офф.

В последнем своём поединке словаки провели невзрачную игру против словенцев, которую выиграли с футбольным счетом 1:0.

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Словакам путь в плей-офф уже точно закрыт, поскольку латышей они могут догнать только по количеству очков (и то если те проиграют), а по личным встречам перевес на стороне коллектива Витолиньша.

Норвегия

Сборная Норвегии сотворила одну из самых главных сенсаций нынешнего чемпионата, обыграв сборную Канады по буллитам.

За этот результат подопечным Юхансона можно простить буквально все, поэтому уже даже задача максимум на этот чемпионат мира решена.

Скандинавам предстоит сыграть последний матч на турнире против словаков. И нет никаких гарантий, что в этом поединке победят как раз подопечные Рэмзи, если учитывать их последние результаты по групповому этапу.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 5.85, на гостей — 7.60.

Прогноз и ставка

Прогноз: Словаки обязаны выигрывать у норвежцев, поскольку класс команд несопоставим.

Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой и много голов в ней мы не увидим.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.73.