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    «Сиэтл» в силах сравнять счет в серии?

    «Сиэтл» — «Даллас». Прогноз, ставка (к. 2.13) на матч плей-офф НХЛ, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Даллас»
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    «Сиэтл»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Клаймат Пледж Арене» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сиэтл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Сиэтл»

    «Сиэтл» откровенно просел в двух последних поединках, хотя после 7:2 на своем льду и намека на это не было.

    Видно, что некоторые игроки уже еле перебирают ногами по льду, поэтому неудивительно, что две последние игры были проиграны.

    У «Кракен» нарушился строй во всех линиях, но больше всего боязно за защиту, которая постепенно превращается в проходной двор.

    Все прогнозы на НХЛ

    Клуб с западного побережья рискует завершить уже в домашнем поединке, если внезапно не встрепенется и выдаст решающий заряд эмоций.

    «Даллас»

    «Даллас» продемонстрировал, что значит бойцовский дух и сплотился воедино, после того, как уступал в серии со счетом 1:2.

    «Старз» смогли сыграть на хитрости и не предлагали медленный вязкий хоккей своему противнику, а сосредоточились на контроле шайбы, благо мастерство игроков «звезд» позволяет это делать.

    Сегин и Бенн выглядят в плей-офф просто бесподобно, поэтому неудивительно, что у техасского клуба есть результат.

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    Почему- то кажется, что серия не доживет до седьмого поединка, поскольку клуб Дебура просто задавит «Сиэтл» мощью на его же льду.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.64, на гостей — 2.13.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости закончат серию в Сиэтл.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим всего лишь несколько шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.13.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Сиэтл» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» в силах сравнять счет в серии?
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