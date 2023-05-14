«Сиэтл»
«Сиэтл» откровенно просел в двух последних поединках, хотя после 7:2 на своем льду и намека на это не было.
Видно, что некоторые игроки уже еле перебирают ногами по льду, поэтому неудивительно, что две последние игры были проиграны.
У «Кракен» нарушился строй во всех линиях, но больше всего боязно за защиту, которая постепенно превращается в проходной двор.
Клуб с западного побережья рискует завершить уже в домашнем поединке, если внезапно не встрепенется и выдаст решающий заряд эмоций.
«Даллас»
«Даллас» продемонстрировал, что значит бойцовский дух и сплотился воедино, после того, как уступал в серии со счетом 1:2.
«Старз» смогли сыграть на хитрости и не предлагали медленный вязкий хоккей своему противнику, а сосредоточились на контроле шайбы, благо мастерство игроков «звезд» позволяет это делать.
Сегин и Бенн выглядят в плей-офф просто бесподобно, поэтому неудивительно, что у техасского клуба есть результат.
Почему- то кажется, что серия не доживет до седьмого поединка, поскольку клуб Дебура просто задавит «Сиэтл» мощью на его же льду.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.64, на гостей — 2.13.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости закончат серию в Сиэтл.
Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим всего лишь несколько шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.13.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.03.