В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Клаймат Пледж Арене» 14 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сиэтл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

«Сиэтл» откровенно просел в двух последних поединках, хотя после 7:2 на своем льду и намека на это не было.

Видно, что некоторые игроки уже еле перебирают ногами по льду, поэтому неудивительно, что две последние игры были проиграны.

У «Кракен» нарушился строй во всех линиях, но больше всего боязно за защиту, которая постепенно превращается в проходной двор.

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Клуб с западного побережья рискует завершить уже в домашнем поединке, если внезапно не встрепенется и выдаст решающий заряд эмоций.

«Даллас»

«Даллас» продемонстрировал, что значит бойцовский дух и сплотился воедино, после того, как уступал в серии со счетом 1:2.

«Старз» смогли сыграть на хитрости и не предлагали медленный вязкий хоккей своему противнику, а сосредоточились на контроле шайбы, благо мастерство игроков «звезд» позволяет это делать.

Сегин и Бенн выглядят в плей-офф просто бесподобно, поэтому неудивительно, что у техасского клуба есть результат.

Почему- то кажется, что серия не доживет до седьмого поединка, поскольку клуб Дебура просто задавит «Сиэтл» мощью на его же льду.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.64, на гостей — 2.13.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости закончат серию в Сиэтл.

Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим всего лишь несколько шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.13.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.03.