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    Кто выйдет победителем из соперничества аутсайдеров?

    Франция — Австрия. Прогноз, ставка (к. 4.00) на матч чемпионата мира, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Австрия
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    Франция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Австрию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 13 мая. Начало встречи — в 12:20 мск. Франция — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 14 Мая 2023 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 16:20 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Франция

    Французы выглядят не так мощно и внушительно, как это было более 10 лет назад, когда они считалась серьезным соперником по игре.

    На прошлом чемпионате мира европейский коллектив выглядел довольно блекло, а задумки Филиппа Бозона не воплощались в жизнь, поскольку соперники отлично их раскусывали.

    Коэффициенты матча Франция — Дания

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    От французского коллектива на этом чемпионате мира ждут куда больших свершений, чем год назад. Тем более три из шести подготовительных товарищеских матча были выиграны.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В матче против австрийцев явного фаворита нет, поэтому вероятность того, что основное время закончится ничейным исходом, очень велика.

    Австрия

    Сборная Австрии не относится к числу аутсайдеров, но и запредельных высот она не может достигать по ходу группового турнира чемпионата мира.

    Роджер Бадер может применять какие-то собственные разработки и доверять их исполнение собственным хоккеистам, которые могут воплощать в жизнь задумки тренера.

    В прошлом году удалось набрать семь очков в семи сыгранных матчах, и качество хоккея было вполне даже смотрибельным.

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    В этом сезоне перед австрийцами стоит задача показать результаты не хуже прошлогоднего, и в матче против французов им вполне по силам рассчитывать на победу в стартовой игре на турнире.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.00, на гостей — 2.90.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В этом поединке вполне вероятен ничейный исход, поэтому на ничью вполне можно ставить.

    Альтернативный прогноз: С атакой у двух клубов не все ладно, поэтому много шайб в этом поединке ждать точно не надо.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.00.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.68.

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    Франция — Австрия: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на хоккей. Кто выйдет победителем из соперничества аутсайдеров?
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