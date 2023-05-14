В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Франция будет принимать Австрию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 13 мая. Начало встречи — в 12:20 мск. Франция — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Французы выглядят не так мощно и внушительно, как это было более 10 лет назад, когда они считалась серьезным соперником по игре.

На прошлом чемпионате мира европейский коллектив выглядел довольно блекло, а задумки Филиппа Бозона не воплощались в жизнь, поскольку соперники отлично их раскусывали.

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От французского коллектива на этом чемпионате мира ждут куда больших свершений, чем год назад. Тем более три из шести подготовительных товарищеских матча были выиграны.

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В матче против австрийцев явного фаворита нет, поэтому вероятность того, что основное время закончится ничейным исходом, очень велика.

Австрия

Сборная Австрии не относится к числу аутсайдеров, но и запредельных высот она не может достигать по ходу группового турнира чемпионата мира.

Роджер Бадер может применять какие-то собственные разработки и доверять их исполнение собственным хоккеистам, которые могут воплощать в жизнь задумки тренера.

В прошлом году удалось набрать семь очков в семи сыгранных матчах, и качество хоккея было вполне даже смотрибельным.

В этом сезоне перед австрийцами стоит задача показать результаты не хуже прошлогоднего, и в матче против французов им вполне по силам рассчитывать на победу в стартовой игре на турнире.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.00, на гостей — 2.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: В этом поединке вполне вероятен ничейный исход, поэтому на ничью вполне можно ставить.

Альтернативный прогноз: С атакой у двух клубов не все ладно, поэтому много шайб в этом поединке ждать точно не надо.

Ставка: Х с коэффициентом 4.00.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.68.