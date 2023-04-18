ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Лестер»В погоне за треблом. Холанн помог «Ман Сити» обыграть «Лестер» и повторил рекорд АПЛ «Спартак»Три пенальти и три удаления. «Спартак» вдевятером победил в дерби с «Торпедо» Владимир ФедотовЦСКА рвется за серебром. Армейцы продлили черную серию Гончаренко
  • 12:57
    • Дзюба в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»
  • 10:46
    • Кузнецов о провальном сезоне: Извините, мне нечего сказать
  • 09:27
    • Генменеджер «Вашингтона»: Я разочарован игрой Кузнецова
  • 08:42
    • Стало известно, когда Джикия вернется в состав «Спартака»
    Все новости спорта

    «Бостон» хлопнет «Флориду» в первой игре плей-офф

    «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.66) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 18 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бостон» в матче с «Монреалем»
    В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 18 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 18 Апреля 2023 года
    Бостон
  • Кубок Стэнли
    •  Бостон 02:30 Флорида Флорида
  • НХЛ
    •

    «Бостон»

    В текущем сезоне «Бостон» подмял под себя всю лигу. Суперклуб из Массачусетса выиграл Кубок Президента и побил два рекорда — по количеству набранных очков (135) и по числу побед (65).

    В 82 матчах «Бостон» забросил 305 шайб. Ни у кого среди представителей Восточной конференции не было сильнейшей атаки, а 177 пропущенных голов делают его самым крепким клубом по игре в обороне.

    Коэффициенты матча Бостон — Флорида

    1X2Новым игрокам
  • 1.774.603.65Фрибет$40
    •

    Шикарный сезон в составе «Брюинз» провел Давид Пастрняк, набивший 113 очков (61+52), что стало лучшим индивидуальным показателем форварда в карьере. Его результативность позволила замкнуть топ-3 рейтинга самых продуктивных страйкеров НХЛ.

    Все прогнозы на НХЛ

    Перед выходом в плей-офф «Бостон» откатал очередную плюсовую серию, в которую вошли восемь матчей. В последней домашней игре «Брюинз» срубили «Вашингтон» (5:2). А в игре 14 апреля они снесли «Монреаль» (5:4).

    «Флорида»

    Серия проблем по ходу сезона могла лишить «Пантерз» кубковой весны. Но в конце чемпионата клуб из Санрайза набрал хороший темп и проскочил в плей-офф с восьмой позиции в Восточной конференции.

    В 82 играх «Флорида» прикарманила 92 очка и на 1 балл опередила «Питтсбург», который умудрился слить два микрофинала андердогам. Суммарно «Пантерз» оформили 42 победы. Вместе с «Айлендерс» они являются последними по этому показателю среди всех 16 участников плей-офф.

  • НХЛ. «Колорадо» обыграл «Нэшвилл» благодаря хет-трику Маккиннона, «Баффало» разгромил «Коламбус»
  • Обзор матчей заключительного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ
  • Вчера

    • При этом по заброшенным шайбам команда представила неплохие цифры — 290 голов. Среди амбассадоров Кубка Стэнли с Востока это третий лучший результат. Чаще всех взятие ворот праздновал новичок «Флориды» Мэттью Ткачук, набравший 109 очков (40+69).

    В период с 30 марта по 9 апреля «Пантерз» откатали беспроигрышную серию из шести матчей, а два последних тура смазали, слившись топ-соперникам. Потерями очков закончились встречи с «Торонто» (1:2 ОТ) и «Каролиной» (4:6).

    Коэффициенты

    Победу «Бостона» букмекеры рассматривают за 1.85, ничью — за 4.88, а победу «Флориды» — за 3.68.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Под конец регулярного чемпионата «Флорида» нарастила мышечную массу и продавила конкурентов в борьбе за топ-8, показав хорошие результаты весной. Но по-прежнему «Пантерз» пропускают много, а в играх с большими соперниками нередко слетают с прямой дистанции.

    Для «Бостона», который обыграл «Флориду» в двух матчах сезона из четырех, это будет трудный, но проходимый соперник. В «ТД Гарден» «Брюинз» добились четырех подряд побед в последних матчах, а их форма сейчас слишком сочная, чтобы сливать плей-офф раунд.

    Ставка

    Завалить гостей из Санрайза по-крупному — почти невыполнимый челлендж даже для команды Монтгомери. Вероятно, в родном «ТД Гарден» она срубит соперника, но буйной в плане насыщенности встреча не получится. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТМ 7.5 за 2.66.

    По ходу дебютного плей-офф матча у бостонцев вряд ли возникнут существенные проблемы, из-за которых пришлось бы включать режим камбэка. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Котов — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 14:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Руне — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Торино — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Астана — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Факел — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  6.50
  • Прогноз на матч Спортинг Хихион — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Бостон» хлопнет «Флориду» в первой игре плей-офф
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры