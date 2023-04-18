«Бостон»
В текущем сезоне «Бостон» подмял под себя всю лигу. Суперклуб из Массачусетса выиграл Кубок Президента и побил два рекорда — по количеству набранных очков (135) и по числу побед (65).
В 82 матчах «Бостон» забросил 305 шайб. Ни у кого среди представителей Восточной конференции не было сильнейшей атаки, а 177 пропущенных голов делают его самым крепким клубом по игре в обороне.
Коэффициенты матча Бостон — Флорида
Шикарный сезон в составе «Брюинз» провел Давид Пастрняк, набивший 113 очков (61+52), что стало лучшим индивидуальным показателем форварда в карьере. Его результативность позволила замкнуть топ-3 рейтинга самых продуктивных страйкеров НХЛ.
Перед выходом в плей-офф «Бостон» откатал очередную плюсовую серию, в которую вошли восемь матчей. В последней домашней игре «Брюинз» срубили «Вашингтон» (5:2). А в игре 14 апреля они снесли «Монреаль» (5:4).
«Флорида»
Серия проблем по ходу сезона могла лишить «Пантерз» кубковой весны. Но в конце чемпионата клуб из Санрайза набрал хороший темп и проскочил в плей-офф с восьмой позиции в Восточной конференции.
В 82 играх «Флорида» прикарманила 92 очка и на 1 балл опередила «Питтсбург», который умудрился слить два микрофинала андердогам. Суммарно «Пантерз» оформили 42 победы. Вместе с «Айлендерс» они являются последними по этому показателю среди всех 16 участников плей-офф.
При этом по заброшенным шайбам команда представила неплохие цифры — 290 голов. Среди амбассадоров Кубка Стэнли с Востока это третий лучший результат. Чаще всех взятие ворот праздновал новичок «Флориды» Мэттью Ткачук, набравший 109 очков (40+69).
В период с 30 марта по 9 апреля «Пантерз» откатали беспроигрышную серию из шести матчей, а два последних тура смазали, слившись топ-соперникам. Потерями очков закончились встречи с «Торонто» (1:2 ОТ) и «Каролиной» (4:6).
Коэффициенты
Победу «Бостона» букмекеры рассматривают за 1.85, ничью — за 4.88, а победу «Флориды» — за 3.68.
Прогноз
Под конец регулярного чемпионата «Флорида» нарастила мышечную массу и продавила конкурентов в борьбе за топ-8, показав хорошие результаты весной. Но по-прежнему «Пантерз» пропускают много, а
Для «Бостона», который обыграл «Флориду» в двух матчах сезона из четырех, это будет трудный, но проходимый соперник. В «ТД Гарден» «Брюинз» добились четырех подряд побед в последних матчах, а их форма сейчас слишком сочная, чтобы сливать плей-офф раунд.
Ставка
Завалить гостей из Санрайза по-крупному — почти невыполнимый челлендж даже для команды Монтгомери. Вероятно, в родном «ТД Гарден» она срубит соперника, но буйной в плане насыщенности встреча не получится. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТМ 7.5 за 2.66.
По ходу дебютного плей-офф матча у бостонцев вряд ли возникнут существенные проблемы, из-за которых пришлось бы включать режим камбэка. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.40.