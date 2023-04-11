В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» за шесть последних поединков выиграл всего лишь три раза. С таким багажом в плей-офф не пробиваются, поэтому мечту о попадании в 16 сильнейших клубов лиги можно оставить на следующий сезон.

Подопечные Хайнса отстают от проходного восьмого места на три очка и при этом имеют матч в запасе, но до конца регулярного чемпионата осталось играть всего ничего, поэтому нивелировать даже такое отставание будет предельно тяжело.

Коэффициенты матча Калгари — Нэшвилл 1X2Новым игрокам 1.874.703.30Фрибет$40

На данный момент у «Нэшвилла» 86 очка после 77 сыгранных матчей, и весьма непростая игра против одного из лидеров восточной конференции.

«Каролина»

Клуб Бриндамора после не очень удачного отрезка сезона снова взялся за дело и выиграл три матча подряд, вернув самого себя в тонус перед скорым стартом плей-офф.

За три победных матча было оформлено скоромных восемь шайб, поэтому щадящий режим, в котором играет «Каролина» заметен даже в результатах.

«Нэшвилл» вроде как уже смирился с тем, что в этом сезоне плей-офф ему не видать, но для победы в Теннеси приезжему клубу придется очень сильно постараться.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.78, на гостей — 3.36.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяевам победа нужнее, но гости по ряду параметров сильнее.

Альтернативный прогноз: Игра должна получится задорной, поэтому никто не удивится, если в этом матче мы увидим много голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.36.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.35.