«Нэшвилл»
«Нэшвилл» за шесть последних поединков выиграл всего лишь три раза. С таким багажом в плей-офф не пробиваются, поэтому мечту о попадании в 16 сильнейших клубов лиги можно оставить на следующий сезон.
Подопечные Хайнса отстают от проходного восьмого места на три очка и при этом имеют матч в запасе, но до конца регулярного чемпионата осталось играть всего ничего, поэтому нивелировать даже такое отставание будет предельно тяжело.
Коэффициенты матча Калгари — Нэшвилл
На данный момент у «Нэшвилла» 86 очка после 77 сыгранных матчей, и весьма непростая игра против одного из лидеров восточной конференции.
«Каролина»
Клуб Бриндамора после не очень удачного отрезка сезона снова взялся за дело и выиграл три матча подряд, вернув самого себя в тонус перед скорым стартом плей-офф.
За три победных матча было оформлено скоромных восемь шайб, поэтому щадящий режим, в котором играет «Каролина» заметен даже в результатах.
«Нэшвилл» вроде как уже смирился с тем, что в этом сезоне плей-офф ему не видать, но для победы в Теннеси приезжему клубу придется очень сильно постараться.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.78, на гостей — 3.36.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяевам победа нужнее, но гости по ряду параметров сильнее.
Альтернативный прогноз: Игра должна получится задорной, поэтому никто не удивится, если в этом матче мы увидим много голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.36.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.35.