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    Хозяевам удастся набрать важные очки?

    «Нэшвилл» — «Каролина». Прогноз, ставка (к. 3.36) на матч регулярного сезона НХЛ, 07 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Каролина»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2023 года

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» за шесть последних поединков выиграл всего лишь три раза. С таким багажом в плей-офф не пробиваются, поэтому мечту о попадании в 16 сильнейших клубов лиги можно оставить на следующий сезон.

    Подопечные Хайнса отстают от проходного восьмого места на три очка и при этом имеют матч в запасе, но до конца регулярного чемпионата осталось играть всего ничего, поэтому нивелировать даже такое отставание будет предельно тяжело.

    Коэффициенты матча Калгари — Нэшвилл

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    На данный момент у «Нэшвилла» 86 очка после 77 сыгранных матчей, и весьма непростая игра против одного из лидеров восточной конференции.

    «Каролина»

    Клуб Бриндамора после не очень удачного отрезка сезона снова взялся за дело и выиграл три матча подряд, вернув самого себя в тонус перед скорым стартом плей-офф.

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    За три победных матча было оформлено скоромных восемь шайб, поэтому щадящий режим, в котором играет «Каролина» заметен даже в результатах.

    «Нэшвилл» вроде как уже смирился с тем, что в этом сезоне плей-офф ему не видать, но для победы в Теннеси приезжему клубу придется очень сильно постараться.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.78, на гостей — 3.36.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяевам победа нужнее, но гости по ряду параметров сильнее.

    Альтернативный прогноз: Игра должна получится задорной, поэтому никто не удивится, если в этом матче мы увидим много голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.36.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.35.

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    «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяевам удастся набрать важные очки?
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