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    «Даллас» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Филадельфия»
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    Джейми Бенн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    Техасцы продолжают охоту на сочные итоговые позиции на Западе. В 77 играх они набрали 98 очков и расположились на пятой строчке. По дополнительным параметрам «Старз» отстают от четвертого «Колорадо».

    В трех последних матчах из четырех «Даллас» показал свою прайм-версию: добился трех крупных побед с разницей в 3+ шайбы, забивая по 4+ гола. Правда, в основном техасцы прошлись по андердогам.

    К примеру, в последней мартовской встрече команда Питера Дебура зарядила рок на территории «Чикаго» (4:1). Позже «шерифы» зарулили в Темпе — временное убежище «Аризоны». Там они обезглавили «Койотис» (5:2).

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    После уничтожения аутсайдеров «Даллас» наехал на топовый «Колорадо». В Денвере техасцы отлетели по-крупному (2:5). В последней встрече «Старз» на своем льду принимали «Нэшвилл». В игре с «Предаторз» парни Дебура вновь были на высоте (5:1).

    «Филадельфия»

    Команда из Пенсильвании вошла в топ-3 лузеров Востока. В данный момент она имеет 71 балл после 77 матчей и занимает 14-ю строчку в конференции. На 5 очков «Филли» отпрыгнула от предпоследнего «Монреаля». Но это слабое утешение.

    В 20-х числах прошлого месяца «Филадельфия» провела царскую по своим меркам победную серию, в которую вместила четыре матча. По ходу этого цикла «Флайерз» даже успели прикончить «Флориду» (6:3) и «Миннесоту» (5:4 Б).

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    • Увы, за набором плюсовых матчей последовала привычная цепочка поражений. Без побед команда Джона Тортореллы покинула площадку в четырех предыдущих турах. Луз-серия стартовала в Онтарио, где «Филли» не смогла усмирить буйную «Оттаву» (4:5 ОТ).

    После месива в Канаде «Флайерз» пригнали домой и по-крупному влетели «Баффало» (2:4). В гостях «Филадельфия» слила дерби «Питтсбургу» (2:4) и осталась с нулем в стычке с «Сент-Луисом» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Даллас» букмекеры выгружают коэффициент 1.77, на ничью — 4.78, а на «Филадельфию» — 4.14.

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    Прогноз

    В конце регулярного чемпионата «Старз» влетели в режим упорной борьбы за сочные позиции на Западе, где высокая плотность может кардинально качнуть итоговое положение. Конечно, техасцам, как и остальным топам, хотелось бы запрыгнуть выше.

    Ради достижения этой цели «Даллас» старается выдавать сильные матчи против андердогов, уничтожая тех без шансов. «Филадельфия» тоже попадает под эту категорию.

    Ставка

    Ни одну из сильных сторон «Флайерз» в плане реализации «Старз» не дадут проявить на своей территории. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит + ТБ 5.5 за 2.28.

    В конце регулярки «Филадельфия» стала крайне опасным аутсайдером, способным нанести неожиданный панч. Осознавая это, техасцы откатают максимально внимательный игровой час. Наш альтернативный прогноз — «Даллас» не проиграет ни одного периода за 2.30.

    Без привязки к результату можно также выбрать для ставки вариант — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Еще один результативный концерт организует «Даллас»
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