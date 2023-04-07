В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасцы продолжают охоту на сочные итоговые позиции на Западе. В 77 играх они набрали 98 очков и расположились на пятой строчке. По дополнительным параметрам «Старз» отстают от четвертого «Колорадо».

В трех последних матчах из четырех «Даллас» показал свою прайм-версию: добился трех крупных побед с разницей в 3+ шайбы, забивая по 4+ гола. Правда, в основном техасцы прошлись по андердогам.

К примеру, в последней мартовской встрече команда Питера Дебура зарядила рок на территории «Чикаго» (4:1). Позже «шерифы» зарулили в Темпе — временное убежище «Аризоны». Там они обезглавили «Койотис» (5:2).

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После уничтожения аутсайдеров «Даллас» наехал на топовый «Колорадо». В Денвере техасцы отлетели по-крупному (2:5). В последней встрече «Старз» на своем льду принимали «Нэшвилл». В игре с «Предаторз» парни Дебура вновь были на высоте (5:1).

«Филадельфия»

Команда из Пенсильвании вошла в топ-3 лузеров Востока. В данный момент она имеет 71 балл после 77 матчей и занимает 14-ю строчку в конференции. На 5 очков «Филли» отпрыгнула от предпоследнего «Монреаля». Но это слабое утешение.

В 20-х числах прошлого месяца «Филадельфия» провела царскую по своим меркам победную серию, в которую вместила четыре матча. По ходу этого цикла «Флайерз» даже успели прикончить «Флориду» (6:3) и «Миннесоту» (5:4 Б).

Увы, за набором плюсовых матчей последовала привычная цепочка поражений. Без побед команда Джона Тортореллы покинула площадку в четырех предыдущих турах. Луз-серия стартовала в Онтарио, где «Филли» не смогла усмирить буйную «Оттаву» (4:5 ОТ).

После месива в Канаде «Флайерз» пригнали домой и по-крупному влетели «Баффало» (2:4). В гостях «Филадельфия» слила дерби «Питтсбургу» (2:4) и осталась с нулем в стычке с «Сент-Луисом» (2:4).

Коэффициенты

На «Даллас» букмекеры выгружают коэффициент 1.77, на ничью — 4.78, а на «Филадельфию» — 4.14.

Прогноз

В конце регулярного чемпионата «Старз» влетели в режим упорной борьбы за сочные позиции на Западе, где высокая плотность может кардинально качнуть итоговое положение. Конечно, техасцам, как и остальным топам, хотелось бы запрыгнуть выше.

Ради достижения этой цели «Даллас» старается выдавать сильные матчи против андердогов , уничтожая тех без шансов. «Филадельфия» тоже попадает под эту категорию.

Ставка

Ни одну из сильных сторон «Флайерз» в плане реализации «Старз» не дадут проявить на своей территории. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит + ТБ 5.5 за 2.28.

В конце регулярки «Филадельфия» стала крайне опасным аутсайдером, способным нанести неожиданный панч. Осознавая это, техасцы откатают максимально внимательный игровой час. Наш альтернативный прогноз — «Даллас» не проиграет ни одного периода за 2.30.

Без привязки к результату можно также выбрать для ставки вариант — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.11.