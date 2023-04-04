В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 04 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» в стандартном режиме проводит остаток регулярного сезона и вроде как отказался от затеи выиграть конференцию. Сейчас парни Дебура играют в щадящем режиме, что идет на пользу перед предстоящим плей-офф.

Команда Дебура не стремится играть в матчах, где игра совсем не пошла, но если ещё можно спасти поединок, то коллектив из Техаса будет стараться вытащить игру до последнего.

Сейчас отставание от лидирующего «Вегаса» составляет три очка, но шансов догнать его не очень много. Тем более «Нэшвиллу» в предстоящем матче победа куда нужнее, чем техасскому коллективу.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» не оставляет шансов сражаться за проходные места в плей-офф и в последних поединках выглядит более, чем убедительно.

Среди последних сыгранных матчей больше всего запомнился разгром «Сент-Луиса» со счетом 6:1. Причем эта победа была одержана с огромным количеством травмированных игроков.

Сейчас клуб из Теннеси клуб располагается на десятом месте в западной конференции, имея 84 очка после 75 сыгранных матчей. Вся борьба с «Виннипегом» и «Калгари» только начинается. В игре с «Далласом» есть шансы на два очка.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.78, на гостей — 3.10.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гостям победа нужнее, и они сделают все для того, чтобы её одержать.

Альтернативный прогноз: Игра будет с овертаймом.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.10.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.