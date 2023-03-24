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    «Рейнджерс» готовят ответку за поражение 22 марта

    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Рейнджерс»
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    Патрик Кейн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2023 года

    «Каролина»

    «Каролина» провела 69 встреч, в которых подняла 100 очков. В Восточной конференции она занимает второе место с 13-балльным отставанием от лидирующего «Бостона». От третьего «Нью-Джерси» команда дистанцировалась на 2 деления.

    В первой половине месяца «Каролина» врезала в персональную статистику беспроигрышную серию, в которую собрала 4 матча. Но после привычной для «Харрикейнз» истории настал цикл крупных поражений.

    В период с 12 по 18 марта команда Рода Бриндамора срезалась трижды в четырех матчах. Трижды «Кейнс» влетели с разницей в 3+ гола, а в двух играх не заковырнули ни одной шайбы.

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    Покончить с депрессивным отрезком удалось в гостевом матче с «Филадельфией». Но даже в нем андердог не отпустил «Каролину» без смачного замеса (5:4 ОТ). В последней игре «Харрикейнз» догнались победой над «Рейнджерс» (3:2).

    «Рейнджерс»

    Манхэттенские суперзвезды откатали 71 встречу и заработали 92 очка. В Восточной конференции они обосновались на пятом месте, отпрыгнув на 2 балла от шестой «Тампы-Бэй», проведшей на игру больше.

    До матча с «Каролиной» у «Рейнджерс» шел беззаботный этап регулярки. В «Мэдисон Сквер Гарден» команда выдавала крутые концерты и никому не проигрывала в течение четырех подряд туров.

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    • В каждом матче победного отрезка парни Жерара Галлана забрасывали по 4+ шайбы и гасили соперников в основное время. Вин-стрик бродвейского клуба стартовал со встречи с «Вашингтоном» 15 марта (5:3).

    Дальше «Рейнджерс» дважды кряду вмазали «Питтсбург» (4:2, 6:0) и расщепили на атомы «Нэшвилл» (7:0). За серией королевских результатов последовала игра с «Каролиной». Ей банда в синем влетела с минимальной разницей (2:3).

    Коэффициенты

    На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.17, на ничью — 4.30, а на «Рейнджерс» — 2.80.

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    Прогноз

    После мощной серии домашних матчей «Рейнджерс» получили удар от «Каролины», который прикончил беспроигрышный цикл команды Галлана. Однако в Роли ньюйоркцы планируют вернуться к победам, решая большие персональные задачи.

    В ближайшей перспективе Панарин и компания закусятся с «Торонто» за четвертое место, а там и на топ-3 можно замахнуться. Но для этого нужно вытащить раунд с «Каролиной» и готовиться к более лайтовому календарю.

    Ставка

    На своем льду «Каролина» уязвима, поэтому у Нью-Йорка будут шансы. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче с коэффициентом 2.26.

    Если нужен более рискованный вариант, то можно зарядить на победу «Рейнджерс» в основное время с коэффициентом 2.80. За три периода парни Галлана завалили соперников в четырех предыдущих матчах из пяти.

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    «Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» готовят ответку за поражение 22 марта
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