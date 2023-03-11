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    Хозяева одержат третью победу подряд?

    «Калгари» — «Анахайм». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 11 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Калгари Флэймз
    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Анахайм»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 11 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    «Калгари» уже практически не рассчитывает на плей-офф в этом году, хотя призрачная надежда, а попадание в восьмерку сильнейших от Запада все же имеется.

    У «огоньков» в последних двух матчах две победы, чего с ними не случалось уже довольно давно. В игре против «Анахайма» есть все шансы одержать третью викторию подряд.

    «Калгари» имеет 71 очко после 65 матчей и отстаёт от «Виннипега» на 4 балла при равном количестве сыгранных встреч. Отставание солидное, но вполне отыгрываемое.

    «Анахайм»

    «Анахайм» не питает никаких иллюзий перед завершением регулярного сезона. Калифорнийский клуб старается играть так, как может, но не всегда получается видеть тот результата, который хочется.

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    За четыре последних поединка «утки» выиграли всего лишь один матч, что для поклонников их команды является слабым утешением. Однако уже радует, что дружина Икинса все же не на последнем месте в турнирной таблице Запада.

    Калифорнийская команда уже на 14 месте в своей конференции с 51 очком после 65 матчей. За четыре последних матча против «Калгари» калифорнийский клуб не смог выиграть ни разу.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.85, на гостей — 5.85.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева обязаны побеждать в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Будет много грязной игры и удалений.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.54.

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    «Калгари» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева одержат третью победу подряд?
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