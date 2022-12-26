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    Финляндия выдаст мощный старт, уничтожив аутсайдера

    Финляндия — Швейцария. Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2022 года

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    Йоаким Кемелль
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 26 декабря. Начало запланировано на 19:00 мск. Финляндия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа B 26 Декабря 2022 года

    Финляндия

    На прошлом молодежном ЧМ финская бригада дралась за медали. Так, она смогла дойти до финала, однако перед этим успела провести хорошую групповую кампанию с тремя победами из четырех возможных.

    Поочередно Финляндия загасила Латвию (6:1), не без проблем нокаутировала Чехию (4:3 Б) и снесла Словакию (9:3). Единственное тогда поражение команда поймала в раунде с Канадой (3:6).

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    В плей-офф сборная под руководством Антти Пеннанена шлепнула Германию (5:2) и Швецию (1:0), благодаря чему запрыгнула в финал, где снова соперничала с Канадой. В этот раз крупного поражения удалось избежать, однако золота финны лишились в овертайме (2:3 ОТ).

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    С момента окончания МЧМ-2022 Финляндия, сменила коуча. Рулить Суоми будет Томи Лямся. С ним сборная успела откатать два декабрьских товарняка против североамериканских соперников — США (2:5) и Канады (3:5).

    Швейцария

    Будучи одним из аутсайдеров турнира, Швейцария прошлогодний созыв закончила в первом плей-офф раунде, куда пробралась благодаря единственной победе из четырех возможных на групповой стадии.

    Причем +3 Швейцария стащила в последнем матче. В рамках разборок лузеров она переиграла Австрию (2:3). До этого юные «крестоносцы» уступили Швеции (2:3), США (1:7) и Германии (2:3).

    Сборной Швейцарии руководил Марко Байер. Этот же менеджер везет команду на новый вызов. Увы, но ростер из игроков местных молодежных клубов + нескольких ребят из главного чемпионата вновь вносят сборную в лист аутсайдеров.

    После летней кампании Швейцария откатала шесть контрольных матчей. Трижды команда вышла на лед в декабре. Уступила она только Канаде (0:6), после встречи с которой удалось щелкнуть Чехию (4:2) и Швецию (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу Финляндии букмекеры дают коэффициент 1.28, на ничью — 6.25, а на победу Швейцарии — 7.70.

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    Прогноз

    В трех последних очных матчах разной турнирной важности (включая товарняки) Финляндия победила, причем дважды с форой в 3+ гола. Аналогичный исход вполне ожидаем и в предстоящем раунде.

    Финляндия в очередной раз готова драться за медали молодежного первенства, поэтому ее уверенный выход из группы никто не ставит под сомнение. В проходном матче вроде предстоящего нужно с запасом тащить победу и думать о более глобальных вещах.

    Ставка

    На правах более классной команда Пеннанена закроет матч солидной в плане разницы победой. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТБ 5.5 за 2.16.

    Однако даже в стычке со стопроцентным андердогом вопрос лидерства в счете нельзя откладывать далеко в стол. Финны это сами понимают и будут пытаться взять игру под контроль на старте. Поэтому дополнительно берем вариант — Финляндия победит в первом периоде с форой -1 за 2.43.

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    Финляндия — Швейцария: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на хоккей. Финляндия выдаст мощный старт, уничтожив аутсайдера
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