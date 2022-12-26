В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 26 декабря. Начало запланировано на 19:00 мск. Финляндия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

На прошлом молодежном ЧМ финская бригада дралась за медали. Так, она смогла дойти до финала, однако перед этим успела провести хорошую групповую кампанию с тремя победами из четырех возможных.

Поочередно Финляндия загасила Латвию (6:1), не без проблем нокаутировала Чехию (4:3 Б) и снесла Словакию (9:3). Единственное тогда поражение команда поймала в раунде с Канадой (3:6).

Коэффициенты матча Финляндия U20 — Швейцария U20 1X2Новым игрокам 1.287.007.80Фрибет$40

В плей-офф сборная под руководством Антти Пеннанена шлепнула Германию (5:2) и Швецию (1:0), благодаря чему запрыгнула в финал, где снова соперничала с Канадой. В этот раз крупного поражения удалось избежать, однако золота финны лишились в овертайме (2:3 ОТ).

Все прогнозы на хоккей

С момента окончания МЧМ-2022 Финляндия, сменила коуча. Рулить Суоми будет Томи Лямся. С ним сборная успела откатать два декабрьских товарняка против североамериканских соперников — США (2:5) и Канады (3:5).

Швейцария

Будучи одним из аутсайдеров турнира, Швейцария прошлогодний созыв закончила в первом плей-офф раунде, куда пробралась благодаря единственной победе из четырех возможных на групповой стадии.

Причем +3 Швейцария стащила в последнем матче. В рамках разборок лузеров она переиграла Австрию (2:3). До этого юные «крестоносцы» уступили Швеции (2:3), США (1:7) и Германии (2:3).

Сборной Швейцарии руководил Марко Байер. Этот же менеджер везет команду на новый вызов. Увы, но ростер из игроков местных молодежных клубов + нескольких ребят из главного чемпионата вновь вносят сборную в лист аутсайдеров.

После летней кампании Швейцария откатала шесть контрольных матчей. Трижды команда вышла на лед в декабре. Уступила она только Канаде (0:6), после встречи с которой удалось щелкнуть Чехию (4:2) и Швецию (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу Финляндии букмекеры дают коэффициент 1.28, на ничью — 6.25, а на победу Швейцарии — 7.70.

Прогноз

В трех последних очных матчах разной турнирной важности (включая товарняки) Финляндия победила, причем дважды с форой в 3+ гола. Аналогичный исход вполне ожидаем и в предстоящем раунде.

Финляндия в очередной раз готова драться за медали молодежного первенства, поэтому ее уверенный выход из группы никто не ставит под сомнение. В проходном матче вроде предстоящего нужно с запасом тащить победу и думать о более глобальных вещах.

Ставка

На правах более классной команда Пеннанена закроет матч солидной в плане разницы победой . Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТБ 5.5 за 2.16.

Однако даже в стычке со стопроцентным андердогом вопрос лидерства в счете нельзя откладывать далеко в стол. Финны это сами понимают и будут пытаться взять игру под контроль на старте. Поэтому дополнительно берем вариант — Финляндия победит в первом периоде с форой -1 за 2.43.