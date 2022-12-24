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    «Динамо» Москва продолжит идти по регулярке безошибочно

    «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Трактор»
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    Владислав Ефремов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск. «Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Динамо» Москва

    Динамовцам удалось поднять 53 очка в 42 матчах. В таблице Западной конференции они и дальше торчат на пятом месте с отставанием от «Торпедо» по дополнительным показателям.

    Декабрьскую часть регулярки «Динамо» Москва начало с лайтового квеста в Мытищах, где был разгромлен «Куньлунь» (5:1). А в испытаниях посложнее столичный клуб дважды кряду потерял очки.

    Коэффициенты матча Динамо — Трактор

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    Сперва команду Алексея Кудашова ждал энергозатратный раунд с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» (2:3 ОТ), а затем не менее нервный матч со СКА у себя дома (1:2 ОТ). Правда, перед паузой был и положительный момент — победа над «Спартаком» (2:1 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    После перерыва в чемпионате «Динамо» Москва ждал еще один заход в рамках дерби с красно-белыми. На этот раз матч удалось закрыть в основное время с большим запасом (5:2). В последней игре бело-голубые бесшумно уложили «Динамо» Минск (2:0).

    «Трактор»

    В 42 играх сезона «Трактор» заработал 37 очков, с которыми свалился на десятое место на Востоке. В данный момент он опережает последний клуб конференции всего на 1 балл, имея на одну проведенную встречу больше.

    В конце прошлого и начале этого месяца «Трактор» в свойственной себе манере откатал очередную безвыигрышную серию, в которую вошли пять матчей. Четыре встречи были отданы в основное время с 4+ пропущенными голами.

    Луз-серия челябинцев стартовала с хорошей стычки с «Автомобилистом», в которой команде Анвара Гатиятулина удалось заработать 1 балл (2:3 ОТ). В остальных заходах челябинцы проиграли «Спартаку» (3:5), «Барысу» (1:4), «Салавату» (4:6) и «Авангарду» (1:5).

    Перед паузой «Трактор» успел разорвать серию благодаря победе над «Сибирью» (4:2), после которой случилась новая потеря очков в битве с «Авто» (1:2). А после отдыха «мишки» повторно отжали +2 у сибиряков (3:2).

    Коэффициенты

    На «Динамо» Москва букмекеры дают возможность поставить за 2.02, на ничью — за 3.94, а на «Трактор» — за 3.16.

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    Прогноз

    Динамовцы наконец-то вернулись к серийным победам. Возможно, они не снесли кого-нибудь из разряда топ, но обыграли тех, с кем еще недавно испытывали трудности.

    При этом сейчас команда Кудашова имеет внушительный шанс на «четыре в ряд». В соперниках у столичной бригады будет по-прежнему проблемный «Трактор», для которого победы — нечто особенное, а не будничное.

    В пользу бело-голубых играет и статистика челябинцев в гостях. Только в трех матчах из десяти предыдущих на чужом льду команда Гатиятулина победила.

    Ставка

    Сохраняя при себе неплохую мотивацию, фаворит предстоящего раунда должен спокойно закрывать все вопросы, оставаясь с +2 по итогам матча. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.02.

    Более того, создается твердая уверенность, что хозяева заберут игру под свой контроль полностью и минимизируют риски. Поэтому дополнительно советуем обратить внимание на вариант — «Динамо» Москва не проиграет ни одного периода с кэфом 2.65.

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    «Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Москва продолжит идти по регулярке безошибочно
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