В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск. «Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Динамовцам удалось поднять 53 очка в 42 матчах. В таблице Западной конференции они и дальше торчат на пятом месте с отставанием от «Торпедо» по дополнительным показателям.

Декабрьскую часть регулярки «Динамо» Москва начало с лайтового квеста в Мытищах, где был разгромлен «Куньлунь» (5:1). А в испытаниях посложнее столичный клуб дважды кряду потерял очки.

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Сперва команду Алексея Кудашова ждал энергозатратный раунд с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» (2:3 ОТ), а затем не менее нервный матч со СКА у себя дома (1:2 ОТ). Правда, перед паузой был и положительный момент — победа над «Спартаком» (2:1 Б).

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После перерыва в чемпионате «Динамо» Москва ждал еще один заход в рамках дерби с красно-белыми. На этот раз матч удалось закрыть в основное время с большим запасом (5:2). В последней игре бело-голубые бесшумно уложили «Динамо» Минск (2:0).

«Трактор»

В 42 играх сезона «Трактор» заработал 37 очков, с которыми свалился на десятое место на Востоке. В данный момент он опережает последний клуб конференции всего на 1 балл, имея на одну проведенную встречу больше.

В конце прошлого и начале этого месяца «Трактор» в свойственной себе манере откатал очередную безвыигрышную серию, в которую вошли пять матчей. Четыре встречи были отданы в основное время с 4+ пропущенными голами.

Луз-серия челябинцев стартовала с хорошей стычки с «Автомобилистом», в которой команде Анвара Гатиятулина удалось заработать 1 балл (2:3 ОТ). В остальных заходах челябинцы проиграли «Спартаку» (3:5), «Барысу» (1:4), «Салавату» (4:6) и «Авангарду» (1:5).

Перед паузой «Трактор» успел разорвать серию благодаря победе над «Сибирью» (4:2), после которой случилась новая потеря очков в битве с «Авто» (1:2). А после отдыха «мишки» повторно отжали +2 у сибиряков (3:2).

Коэффициенты

На «Динамо» Москва букмекеры дают возможность поставить за 2.02, на ничью — за 3.94, а на «Трактор» — за 3.16.

Прогноз

Динамовцы наконец-то вернулись к серийным победам. Возможно, они не снесли кого-нибудь из разряда топ, но обыграли тех, с кем еще недавно испытывали трудности .

При этом сейчас команда Кудашова имеет внушительный шанс на «четыре в ряд». В соперниках у столичной бригады будет по-прежнему проблемный «Трактор», для которого победы — нечто особенное, а не будничное.

В пользу бело-голубых играет и статистика челябинцев в гостях. Только в трех матчах из десяти предыдущих на чужом льду команда Гатиятулина победила.

Ставка

Сохраняя при себе неплохую мотивацию, фаворит предстоящего раунда должен спокойно закрывать все вопросы, оставаясь с +2 по итогам матча. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.02.

Более того, создается твердая уверенность, что хозяева заберут игру под свой контроль полностью и минимизируют риски. Поэтому дополнительно советуем обратить внимание на вариант — «Динамо» Москва не проиграет ни одного периода с кэфом 2.65.