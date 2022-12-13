«Сент-Луис»
У «Сент-Луиса» продолжается черная полоса и за 7 последних поединков клуб Берубе выиграл только один раз. Хоть победа над «Нью-Йорк Айлендерс» (7:4) и получилось максимально зрелищной, но одной виктории за две игровых недели крайне мало.
Пока что сложно понять, что происходит со всем клубом, а особенно вратарями, которые сейчас напоминают тандем «Миннесоты» в первых матчах регулярного сезона, когда в ворота «дикарей» залетало все что можно.
Коэффициенты матча Сент-Луис — Нэшвилл
Сейчас «Сент-Луис» располагается уже на 12 месте в конференции, что на одну строчку ниже «Нэшвилла». У коллектива из Миссури всего лишь 25 очков после 28 матчей.
«Нэшвилл»
У «Нэшвилла» после неплохой победной серии также два поражения подряд в пассиве. В одном матче клуб Хайнса проиграл «Тампе» (2:5), а во втором «Оттаве» (2:3).
При всем этом клуб из Теннеси забрасывает, как минимум, две шайбы в матче на протяжении последних пяти поединков. При этом на льду «Сент-Луиса» «хищники» выиграли три последних матча из четырех.
На данный момент у «Нэшвилла» 26 очков после 25 сыгранных матчей и 11 место на Западе, что на одну позицию выше, чем у «Сент-Луиса».
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.74, на гостей — 2.56.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Сент-Луис» когда-то должен по-настоящему завестись и вполне вероятно, что это произойдет в предстоящей игре.
Альтернативный прогноз: Учитывая, сколько уже напропускал «Сент-Луис» за последние несколько игр, то практически нет сомнений, что и предстоящая игра будет «верховой».
Ставка: П1 с коэффициентом 2.42.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.72.