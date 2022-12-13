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    «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Энтерпрайз центре» 13 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Декабря 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Нэшвилл Нэшвилл
  • НХЛ
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    «Сент-Луис»

    У «Сент-Луиса» продолжается черная полоса и за 7 последних поединков клуб Берубе выиграл только один раз. Хоть победа над «Нью-Йорк Айлендерс» (7:4) и получилось максимально зрелищной, но одной виктории за две игровых недели крайне мало.

    Пока что сложно понять, что происходит со всем клубом, а особенно вратарями, которые сейчас напоминают тандем «Миннесоты» в первых матчах регулярного сезона, когда в ворота «дикарей» залетало все что можно.

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Нэшвилл

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    Сейчас «Сент-Луис» располагается уже на 12 месте в конференции, что на одну строчку ниже «Нэшвилла». У коллектива из Миссури всего лишь 25 очков после 28 матчей.

    «Нэшвилл»

    У «Нэшвилла» после неплохой победной серии также два поражения подряд в пассиве. В одном матче клуб Хайнса проиграл «Тампе» (2:5), а во втором «Оттаве» (2:3).

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    При всем этом клуб из Теннеси забрасывает, как минимум, две шайбы в матче на протяжении последних пяти поединков. При этом на льду «Сент-Луиса» «хищники» выиграли три последних матча из четырех.

    На данный момент у «Нэшвилла» 26 очков после 25 сыгранных матчей и 11 место на Западе, что на одну позицию выше, чем у «Сент-Луиса».

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.74, на гостей — 2.56.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Сент-Луис» когда-то должен по-настоящему завестись и вполне вероятно, что это произойдет в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Учитывая, сколько уже напропускал «Сент-Луис» за последние несколько игр, то практически нет сомнений, что и предстоящая игра будет «верховой».

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.42.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.72.

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    «Сент-Луис» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на хоккей. Кто из равных соперников окажется удачливее?
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