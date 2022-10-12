В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Металлург» 12 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы после 16 матчей по-прежнему держатся на второй строчке в Восточной конференции. С 16 очками в активе они отстают от первого места на 1 балл.

В сентябре грозный и страшный «Металлург» Мг навел шороху на соперников 7-матчевой серией побед, в рамках которой он в основном щелкал андердогов.

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После ряда беспроигрышных матчей «Магнитка» потерпела три поражения в пяти заходах, причем первое случилось дома, в лютой зарубе с «Нефтехимиком» (5:6).

Все прогнозы на КХЛ

После «нефти» команда Ильи Воробьева отыгралась на «Тракторе» (5:2) и выгрызла победу над «Салаватом» (3:2), однако в двух следующих матчах в статистику «Металлурга» Мг снова заехали турнирные потери. Проиграли «лисы» «Авангарду» (1:5) и «Динамо» Москва (1:3).

«Ак Барс»

Казанский гранд провел 15 матчей, по итогам которых приземлился на четвертое место на Востоке с 19 очками. От первой команды конференции он отлепился на 4 балла.

На чужом льду «Ак Барс» оформил последнюю победу 27-го сентября, грохнув «Салават Юлаев» в дерби (3:0). После сверхудачного выезда в Уфу казанцы потерпели четыре поражения в пяти матчах.

Три луза в хилой серии гранда обеспечил «Автомобилист». Первый раз команду Олега Знарка «Авто» уничтожило в Екатеринбурге (2:5). Четыре последние встречи казанцы откатали на «Татнефть-Арене».

В первом матче домашнего цикла «Ак Барс» с большим трудом дожал «Амур» (3:2 ОТ). Далее хозяева дважды кряду проиграли «Авто» в овертайме (4:5 ОТ, 1:2 ОТ) и в основное время слились «Барысу» (2:3).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры выгружают коэффициент 2.35, на ничью — 4.08, а на победу «Ак Барса» — 2.61.

Прогноз

Перед матчем с казанцами «Магнитка» получила два болезненных удара, которые помешали ей вырваться в лидеры Восточной конференции.

Однако сейчас настал идеальный момент прервать микросерию поражений . «Ак Барс» — статусный, но проблемный клуб, нагнуть который команда Воробьева точно сумеет.

Ставка

На своем льду «Магнитке» важно отбиться от одного из прямых конкурентов. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 3.5 за 1.95.