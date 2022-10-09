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    Игру с «Трактором» «Северсталь» использует для улучшения ситуации на Западе?

    «Северсталь» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Трактор»
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    «Северсталь» против «Динамо» Москва
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2022 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Северсталь»

    В 15 играх «сталь» получила 14 очков, с которыми застряла на девятом месте в Западной конференции. От «Динамо» Минск, которое идет восьмым, она отстает на 2 балла.

    В недавнем прошлом «Северсталь» погрузилась в микропериод, во время которого потерпела три подряд поражения. Серия лузов торжественно открылась в Череповце, где хозяева чаще мазали буллиты, чем это делал «Адмирал» (1:2 Б).

    Коэффициенты матча Северсталь — Трактор

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    Пару следующих матчей команда Андрея Разина отдала в основное время, случилось это на территории крепких представителей Запада — «Локомотива» (3:5) и «Динамо» Москва (3:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Первая в октябре победа была добыта «Северсталью» в драке с «Куньлунем» — на этот раз «сталь» оказалась точнее в буллитах (3:2 Б), а против более серьезного игрока — «Спартака» у череповчан снова появились проблемы, ставшие причиной поражения (2:4).

    «Трактор»

    Челябинский клуб решил записать себя в перечень лузеров. В данный момент он занимает десятое место на Востоке с 11 очками, взятыми в 11 играх. Столько же баллов насобирали «Авангард» и «Нефтехимик».

    28 сентября «Трактор» на своем льду принимал «Куньлунь». В домашней игре с андердогом с Запада челябинцы оформили победу. На данный момент она в статистике «медведей» последняя, дальше были только поражения.

    Серия турнирных проблем уже дошла до четырех подряд матчей, в трех из которых команду Анвара Гатиятулина вырубали в основное время.

    В этот мрачный период в регулярке челябинцы накинули по 2 балла «Салавату Юлаеву» (0:3), «Нефтехимику» (1:2) и «Металлургу» Мг (2:5) + получили ответочку от «Куньлуня» (2:3 Б).

    Коэффициенты

    Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 3.98, а победа «Трактора» — в 2.83.

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    Прогноз

    Обе команды в очном выяснении планируют проапгрейдить свои показатели в конференциях.

    Кажется, шансов на победу у команды Разина больше — она играет дома, «Трактор» в последних встречах был совсем плох в защите, а «сталь» по-прежнему имеет одну из самых крутых атак среди середняков КХЛ.

    Ставка

    В «Ледовом» крепкая череповецкая компания должна выносить ставший недавно вторым худшим на Востоке коллектив Гатиятулина. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит за 2.17.

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    «Северсталь» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на хоккей. Игру с «Трактором» «Северсталь» использует для улучшения ситуации на Западе?
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