В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

На счету казанского топ-клуба лежат 11 очков, которые он честно заработал в семи играх. С неплохим запасом голов (18:11) «барсы» поднялись на третье место в Восточной конференции.

Новые разборки в регулярке начались для «Ак Барса» с фальстарта на «ВТБ Арене», после которого команда оформила две подряд победы, а в игре с «Динамо» Минск без собственного желания стала жертвой сенсации (2:3 ОТ).

После проигранного белорусскому клубу матча парни Олега Знарка затащили три кряду встречи, правда, в паре заходов казанцы удерживали хилое преимущество.

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В драке с «Торпедо» «Ак Барс» взял верх с форой в 1 шайбу (2:1), а в ответке с «Динамо» Минск второе очко пришлось выгрызать в овертайме (3:2 ОТ). Зато последний матч казанцы откатали мощно, стерев в пыль «Спартак» (4:1).

«Спартак»

Красно-белым удалось зацепиться за 10 баллов в восьми заходах, но минусовой баланс забитых и пропущенных (13:16) делают столичный клуб четвертыми в таблице Запада.

В новый чемпионат «Спартак» влился шикарно. На старте кампании «народная команда» оформила три подряд победы на своем льду в играх с аутсайдерами и середняками Востока.

Первое поражение в сезоне случилось за пределами «Мегаспорт Арены». Стопроцентную статистику команде Бориса Миронова испортил «Металлург» Мг (1:2 ОТ).

После горького опыта в игре с «Магниткой» москвичи хлопнули «Салават Юлаев» (3:1), однако поставить победы на поток не удалось, более того, в трех последних матчах красно-белые уступили «Автомобилисту» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4).

Коэффициенты

Выхватить победу «Ак Барса» в этой игре букмекеры дают шанс за 1.63, а победу «Спартака» можно затащить за 4.86. В 4.82 оценивается ничья.

Прогноз

При всех своих предыдущих успехах «Спартак» производит впечатление более слабой команды на фоне «Ак Барса» , который шаг за шагом крадется к первой позиции на Востоке. Для Знарка его бывший клуб окажется проходным, с которым долго возиться казанцы не собираются.

Ставка

На своем льду «барсы» не без результативных ответок со стороны москвичей заберут 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.11.