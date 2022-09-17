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    В Ярославле «Витязь» готов показать свой максимум?

    «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Витязь»
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    «Витязь» против ЦСКА
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Сентября 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Витязь Витязь
  • Подольск
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    «Локомотив»

    После шести матчей ярославцы припарковались на девятом месте в таблице Западной конференции с пятью очками и нулевым балансом голов — 17:17.

    В новом сезоне «Локомотив» дебютировал в Екатеринбурге, где пытался провести топовую встречу, но в соперники ему достался супермощный «Автомобилист» (2:4).

    Коэффициенты матча Локомотив — Витязь

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    Нагнать свое команде Игоря Никитина удалось в двух следующих заходах. На выезде «Локо» казнил «Трактор» (4:0), а в первой домашней игре выгрыз победу в результативной драке с «Нефтехимиком» (4:3).

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    После «нефти» ярославцы не выиграли ни разу. В матче с «Витязем» 9-го сентября «Локо» уступил в овертайме (3:4 ОТ). Без набранных очков команда закрыла встречи с ЦСКА (2:3) и СКА (2:3).

    «Витязь»

    Команда из Балашихи заработала на старте кампании 8 очков. Для этого ей понадобилось шесть матчей. Такое количество баллов и плюсовая разница голов — 17:13 делают «витязей» пятыми в таблице Запада.

    В новую регулярку «Витязь» ворвался мощно — четыре победы подряд, три из которых были оформлены в основное время. На первый подвиг клуб решился в матче с «Авангардом» (3:2).

    Ничуть не хуже команда Вячеслава Буцаева смотрелась на фоне «Салавата Юлаева» (3:2), а игру с «Барысом» 7-го сентября она закрыла самой крупной своей победой (5:0).

    Продолжилась домашняя кампания «Витязя» сложнейшей игрой «Локо», в которой хозяева взяли верх в овертайме (4:3 ОТ). В следующем матче в Балашихе парни Никитина уступили «Динамо» Москва (0:2). Поражением закончился первый в сезоне выезд, прошедший на территории ЦСКА (2:4).

    Коэффициенты

    Поставить в этой встрече на «Витязь» букмекеры предлагают с кэфом 1.47, в то время как в «Витязь» аналитики верят с трудом — 5.55. Ничья оценивается в 4.84.

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    Прогноз

    Обе команды хорошо начали сезон, но потери очков в играх с топами подбили их резкий старт.

    Крепатура после запредельных матчей с большими игроками не пройдет до очной встречи, поэтому шансы на победу у команд будут примерно одинаковые, обращать внимание на жирный коэффициент на «Витязь» не стоит.

    Ставка

    В предстоящем матче победитель не покинет площадку с большим перевесом по голам, наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с форой + 1.5 за 1.94.

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    «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на хоккей. В Ярославле «Витязь» готов показать свой максимум?
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