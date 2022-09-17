В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После шести матчей ярославцы припарковались на девятом месте в таблице Западной конференции с пятью очками и нулевым балансом голов — 17:17.

В новом сезоне «Локомотив» дебютировал в Екатеринбурге, где пытался провести топовую встречу, но в соперники ему достался супермощный «Автомобилист» (2:4).

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Нагнать свое команде Игоря Никитина удалось в двух следующих заходах. На выезде «Локо» казнил «Трактор» (4:0), а в первой домашней игре выгрыз победу в результативной драке с «Нефтехимиком» (4:3).

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После «нефти» ярославцы не выиграли ни разу. В матче с «Витязем» 9-го сентября «Локо» уступил в овертайме (3:4 ОТ). Без набранных очков команда закрыла встречи с ЦСКА (2:3) и СКА (2:3).

«Витязь»

Команда из Балашихи заработала на старте кампании 8 очков. Для этого ей понадобилось шесть матчей. Такое количество баллов и плюсовая разница голов — 17:13 делают «витязей» пятыми в таблице Запада.

В новую регулярку «Витязь» ворвался мощно — четыре победы подряд, три из которых были оформлены в основное время. На первый подвиг клуб решился в матче с «Авангардом» (3:2).

Ничуть не хуже команда Вячеслава Буцаева смотрелась на фоне «Салавата Юлаева» (3:2), а игру с «Барысом» 7-го сентября она закрыла самой крупной своей победой (5:0).

Продолжилась домашняя кампания «Витязя» сложнейшей игрой «Локо», в которой хозяева взяли верх в овертайме (4:3 ОТ). В следующем матче в Балашихе парни Никитина уступили «Динамо» Москва (0:2). Поражением закончился первый в сезоне выезд, прошедший на территории ЦСКА (2:4).

Коэффициенты

Поставить в этой встрече на «Витязь» букмекеры предлагают с кэфом 1.47, в то время как в «Витязь» аналитики верят с трудом — 5.55. Ничья оценивается в 4.84.

Прогноз

Обе команды хорошо начали сезон, но потери очков в играх с топами подбили их резкий старт .

Крепатура после запредельных матчей с большими игроками не пройдет до очной встречи, поэтому шансы на победу у команд будут примерно одинаковые, обращать внимание на жирный коэффициент на «Витязь» не стоит.

Ставка

В предстоящем матче победитель не покинет площадку с большим перевесом по голам, наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с форой + 1.5 за 1.94.