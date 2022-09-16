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    СКА еще раз влепит «Динамо» крупную партию голов?

    «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
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    Игорь Ожиганов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать СКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Динамо» Москва

    Динамовцы провели шесть игр, в которых отжали у конкурентов 10 очков. Такой показатель по набранным баллам позволяет команде единолично закрепиться на втором месте на Западе с хорошим запасом голов — 17:7.

    На старте сезона «Динамо» Москва завоевало три подряд победы, причем в каждом матче команда делала комфортную фору в 2+ шайбы. В списке ее жертв оказались «Ак Барс» (2:0), «Нефтехимик» (6:1) и «Сочи» (4:2).

    Коэффициенты матча Динамо — СКА

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    Единственное поражение в чемпионате команда Алексея Кудашова выхватила в Питере. В «Ледовом» динамовцы без малейшего шанса на чудо проиграли СКА (1:4).

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    Но как только москвичи снова зарубились с соперниками из категории «проходных», в их статистику вернулись победы. По два очка «Динамо» забрало у «Витязя» (2:0) и «Сочи» (2:0).

    СКА

    Дрим-тим из Санкт-Петербурга по-прежнему прет по регулярке со стопроцентными показателями. В шести играх она взяла 12 очков, забросила 21 гол и 8 пропустила. С такими цифрами «армейцы» заслуженно заехали на первое место на Западе.

    Одной из серьезнейших разборок в новой кампании была встреча с «Салаватом Юлаевым». Грубости в две стороны, поздние голы, камбэк уфимцев и решающий шайба Жафярова в овертайме сделали этот матч топовым. СКА через силу выгрыз победу (3:2 ОТ).

    Далее команда Романа Ротенберга спокойно щелкнула «Барыс» (3:1), а в трех следующих встречах размазала соперников с форой в 3 шайбы, да еще и с одинаковым счетом.

    В тех матчах питерцы грохнули «Авангард» (4:1), «Динамо» Москва (4:1) и «Северсталь». (4:1). Еще один серьезный замес накрыл СКА в Ярославле, где команде пришлось камбэчить в игре с «Локомотивом» (3:2).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры выкатывают кэф 2.67, а на победу СКА — 2.29. На ничью можно поставить за 4.14.

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    Прогноз

    Питерцы проводят мощный старт регулярки и являются при этом одной из самых прочных в обороне команд в двух конференциях. Так же можно сказать и про «Динамо».

    Но в очном заходе ключевым фактором может стать опыт, которого у текущего состава СКА больше. В предыдущей игре «армейцы» размазали столичный молодняк, сейчас они способны оформить такой же «подгон» на «ВТБ Арене».

    Ставка

    Несмотря на те попытки, которые предпримет «Динамо» с целью получить реванш, гости будут готовы выбить у них вторую победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3 за 2.43.

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    «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на хоккей. СКА еще раз влепит «Динамо» крупную партию голов?
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